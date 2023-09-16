«Аль-Наср» выиграл четвертый матч подряд в саудовской лиге благодаря голам Мане и Роналду

Встреча завершилась со счетом 3:1. У победителей по голу забили Садио Мане, Андерсон Талиска и Криштиану Роналду.

Роналду также отличился повторно в компенсированное время, но гол отменили после просмотра повтора.

В другом матче игрового дня «Аль-Хазм» и «Аль-Таи» сыграли вничью со счетом 1:1.