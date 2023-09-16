Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Бетис
40
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Метц
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Наполи
22
Футбол. Премьер-лига
21:15
Балтика
Ростов
22
Футбол. Зарубежный
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Мальорка
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Бохум
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Сочи
10
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Милан
51
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Лилль
22
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия
Атлетико
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Кристал Пэлас
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Лутон Таун
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
13
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Нефтехимик
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Хоффенхайм
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Боруссия Д
24
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Штутгарт
13
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Унион Б
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус
Лацио
31
Футбол. Первая лига
17.09
СКА-Хабаровск
Химки
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Кадис
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон
Ливерпуль
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Крылья Советов
22
Все события
Фоторепортажи
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
16Внук Цымбаларя, Каррера в раздевалке, «Спартак» Романцева с трофеем: в Тушине прошел матч памяти легенды красно-белых
21:16 (мск), источник: Sport24

«Аль-Наср» выиграл четвертый матч подряд в саудовской лиге благодаря голам Мане и Роналду

«Аль-Наср» выиграл у «Аль-Раеда» в матче 6-го тура Саудовской Про-лиги.

Наверх

Встреча завершилась со счетом 3:1. У победителей по голу забили Садио Мане, Андерсон Талиска и Криштиану Роналду.

Роналду также отличился повторно в компенсированное время, но гол отменили после просмотра повтора.

В другом матче игрового дня «Аль-Хазм» и «Аль-Таи» сыграли вничью со счетом 1:1.

Для «Аль-Насра» сегодняшняя победа стала четвертой подряд в чемпионате Саудовской Аравии. Клуб идет на 5-м месте в турнирной таблице, а Роналду возглавил гонку бомбардиров с 7 голами.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка русского футболиста снялась в откровенной фотосессии. Он ее боготворит: «Она готовит, читает, развивается»
Американка, которая призналась, что хочет пятерых мужчин сразу, выложила новые фото в купальнике
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь