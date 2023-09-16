«Аль-Наср» выиграл четвертый матч подряд в саудовской лиге благодаря голам Мане и Роналду
«Аль-Наср» выиграл у «Аль-Раеда» в матче 6-го тура Саудовской Про-лиги.
«Аль-Наср» выиграл у «Аль-Раеда» в матче 6-го тура Саудовской Про-лиги.
Встреча завершилась со счетом 3:1. У победителей по голу забили Садио Мане, Андерсон Талиска и Криштиану Роналду.
Роналду также отличился повторно в компенсированное время, но гол отменили после просмотра повтора.
В другом матче игрового дня «Аль-Хазм» и «Аль-Таи» сыграли вничью со счетом 1:1.
Для «Аль-Насра» сегодняшняя победа стала четвертой подряд в чемпионате Саудовской Аравии. Клуб идет на 5-м месте в турнирной таблице, а Роналду возглавил гонку бомбардиров с 7 голами.