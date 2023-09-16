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21:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Благодаря дублю Мхитаряна «Интер» в дерби разгромил «Милан»

«Интер» дома обыграл «Милан» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 5:1.

Интер
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Источник: AFP 2023

У победителей отличились Генрих Мхитарян, оформивший дубль, Маркус Тюрам, Хакан Чалханоглу и Давиде Фраттези. У миланцев единственный мяч забил Рафаэл Леау.

Команда Симоне Индзаги одержала 4 победы в 4 турах чемпионата Италии. «Интер» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков. У «Милана» 9 очков и третья строчка.

24 сентября «Интер» сыграет с «Эмполи» в пятом туре серии А. «Милан» встретится днем ранее с «Вероной».

Интер
5:1
Первый тайм: 2:0
Милан
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