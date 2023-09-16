Благодаря дублю Мхитаряна «Интер» в дерби разгромил «Милан»

У победителей отличились Генрих Мхитарян, оформивший дубль, Маркус Тюрам, Хакан Чалханоглу и Давиде Фраттези. У миланцев единственный мяч забил Рафаэл Леау.

Команда Симоне Индзаги одержала 4 победы в 4 турах чемпионата Италии. «Интер» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков. У «Милана» 9 очков и третья строчка.