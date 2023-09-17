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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Душан Влахович установил уникальное достижение в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович смог установить уникальное достижение в итальянском клубе.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Влаховичу удалось забить четыре гола в четырёх матчах со старта сезона чемпионата Италии. Нападающий стал первым игроком в истории «Ювентуса», который смог сделать это в друх розыгрышах Серии А подряд, информирует Opta.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Италии 23-летний футболист принял участие в 27 матчах, в которых он отметился десятью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

После четырёх туров «Ювентус» набрал 10 очков и на текущий момент занимает 2-е место в Серии А.

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