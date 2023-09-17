Футболист «Монако» Головин забил гол и отдал передачу в матче с «Лорьяном»
Игра чемпионата Франции закончилась со счетом 2:2.
Лорьян
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Игра чемпионата Франции закончилась со счетом 2:2.
ТАСС, 17 сентября. Футболисты «Монако» со счетом 2:2 сыграли вничью с «Лорьяном» в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции.
В составе «Монако» голы забили Александр Головин (17-я минута) и Фоларин Балоган (69), которому ассистировал российский полузащитник. У «Лорьяна» отличились Тосин Айегун (2), Ромэн Фавр (90+8). В прошлом туре в ворота «Лорьяна» гол забил российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.
Головин вызывался в сборную России на сентябрьский товарищеский матч с командой Катара (1:1), в расположение «Монако» игрок вернулся 14 сентября. В текущем сезоне Головин забил два гола и отдал одну передачу в пяти матчах.
«Монако» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 11 очков в пяти турах. «Лорьян» идет 10-м, имея на счету 6 очков после пяти встреч. В следующем туре «Монако» 22 сентября примет «Ниццу», а «Лорьян» днем позднее в гостях встретится с «Нантом».