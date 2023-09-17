Футболист «Монако» Головин забил гол и отдал передачу в матче с «Лорьяном»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239385&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС, 17 сентября. Футболисты «Монако» со счетом 2:2 сыграли вничью с «Лорьяном» в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции.

В составе «Монако» голы забили Александр Головин (17-я минута) и Фоларин Балоган (69), которому ассистировал российский полузащитник. У «Лорьяна» отличились Тосин Айегун (2), Ромэн Фавр (90+8). В прошлом туре в ворота «Лорьяна» гол забил российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.

Головин вызывался в сборную России на сентябрьский товарищеский матч с командой Катара (1:1), в расположение «Монако» игрок вернулся 14 сентября. В текущем сезоне Головин забил два гола и отдал одну передачу в пяти матчах.