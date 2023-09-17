Головин после сборной: гол+пас, капитанская повязка. И шок «Монако» на 98-й минуте!

«Монако» сейчас привыкает ко многим вещам. К не самым приятным для клуба — вроде первого за несколько лет отсутствия в календаре еврокубков. К вызывающим гордость статусам самой результативной команды Европы и лидера лиги 1, который в пятницу получил подарок в виде домашнего поражения «ПСЖ» от «Ниццы». Наконец, к обратной стороне качественного состава, который прилично сокращается во время пауз на матчи сборных.

Разлетевшиеся по разным континентам игроки красно-белых в этот раз не заглянули только в Австралию. Головин, наконец-то сыгравший за национальную команду, побывал в Катаре. Закария, Фофана и Матазо проходили на отбор на взрослый и молодежный Евро. Камара, Якобс и Синго — на Кубок Африки. Вандерсон с Марипаном уже сражаются в южноамериканской квалификации ЧМ-2026, а недавний новичок Балогун отметился голом в сборной США.

«Игра после международного перерыва всегда таит в себе много опасностей», — не скрывал опасений главный тренер красно-белых Ади Хюттер, воздав при этом должное крепкому «Лорьяну». И действительно — наивно было смотреть на 11-ю позицию соперника, а также на тот факт, что в прошлом туре он получил 0:3 в Гавре, пропустив ключевой гол от Далера Кузяева. До той игры у «хеков» все было более чем прилично. Гостевая ничья с «ПСЖ», аналогичный результат с «Ниццей» и разгром крепкого «Лилля» (3:0).

Но не настолько же все проблемно, чтобы пропускать на второй минуте! Причем максимально обидным образом. Потеря в центре, пас на ход, и Айегун умчался от имевшего фору Синго. А ведь был еще выпад номер два, по ходу которого 17-летний вундеркинд хозяев Крупи перебросил далеко выбежавшего Кена, но в этот раз Синго четко сыграл на подстраховке.

Парадоксальность заключалась в том, что происходило это на фоне почти бесконечного давления «Монако», важную роль в котором играл Головин. Для начала российский полузащитник едва не стал соавтором лучшего гола тура, однако после его длинного паса Бен Йеддер с лета направил мяч в сантиметрах от цели. А потом Александр записал на свой счет второй мяч в текущем сезоне. И как же эффектно все было сделано! Начиная с дриблинга Минамино в центре и заканчивая изящным «черпачком» в исполнении Фофана, после которого Головин технично поймал мяч в воздухе и вторым касанием пробил в верхний угол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239385&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Потом, правда, «хеки» затянули лидера в вязкую позиционную игру, в которой было непросто реализовать даже двукратный перевес во владении мячом. Чтобы получить простор, пришлось ждать второго тайма, в начале которого Головин в штрафной покатил мяч на Фофана, а Мвого совершил спасительный для хозяев бросок в направлении дальнего угла. И тут же уже наш легионер неудачно подстроился под мяч на подборе при подаче углового.

Будучи одним из самых активных, Головин — пусть и временно — повысил свой статус на поле, получив капитанскую повязку от замененного Бен Йеддера. Вроде формальность, а по факту — дополнительная ответственность, которая Александра совсем не тяготила. Напротив, классно разобравшийся с защитником и прошивший вратаря выстрелом в ближний угол Балогун получил мяч именно от российского полузащитника.

Победа была в руках. Даже легкие намеки на то, что «Лорьян» сможет отыграться, не проглядывались. Тем большим был шок монегасков на восьмой добавленной минуте. Банальный заброс, не менее банальная скидка, и Фавр ударом из центра штрафной лишил «Монако» двух очков. Шок. Но первое место остается за командой из княжества. «Марсель» сможет обойти ее только в случае победы над «Тулузой» с разгромным счетом.