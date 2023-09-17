«Кайсар» и «Шахтер» устроили триллер с удалением и голом в добавленное время

Источник: ФК "Кайсар"

Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 2:2. Первый гол на 56-ой минуте забил полузащитник карагандинцев и сборной Казахстана Юрий Перцух, но во втором тайме кызылординцы усилиями легионеров Бена Загре (Буркино-Фасо) (68-ая) и Горана Милойко (Черногория) (70-я) вышли вперед.

Все решилось в добавленное время, когда колумбийский легионер хозяев Франсиско Кампо Мино спас команду от поражения.

При этом гости с середины второго тайма играли в меньшинстве. На 60-й минуте за вторую желтую карточку был удален Дидар Жалмукан.