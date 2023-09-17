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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» и «Шахтер» устроили триллер с удалением и голом в добавленное время

Сегодня, 17 сентября, карагандинский «Шахтер» встречался с кызылординским «Кайсаром» в матче 22-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Шахтер Кг
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Источник: ФК "Кайсар"

Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 2:2. Первый гол на 56-ой минуте забил полузащитник карагандинцев и сборной Казахстана Юрий Перцух, но во втором тайме кызылординцы усилиями легионеров Бена Загре (Буркино-Фасо) (68-ая) и Горана Милойко (Черногория) (70-я) вышли вперед.

Все решилось в добавленное время, когда колумбийский легионер хозяев Франсиско Кампо Мино спас команду от поражения.

При этом гости с середины второго тайма играли в меньшинстве. На 60-й минуте за вторую желтую карточку был удален Дидар Жалмукан.

После этой победы «Кайсар» набрал 27 очков и остался на восьмой строчке в турнирной таблице. В свою очередь, «Шахтер» остался 10-ым с 24 баллами.

Шахтер Кг
2:2
Первый тайм: 0:0
Кайсар
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