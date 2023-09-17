«Челси» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. «Челси» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» в матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.
Борнмут
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. «Челси» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» в матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Челси» набрал 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Борнмут», не одержавший ни одной победы в сезоне национального первенства, с 3 очками располагается строчкой ниже. В следующем туре лондонский клуб 24 сентября примет «Астон Виллу», «Борнмут» в тот же день на выезде сыграет против «Брайтона».