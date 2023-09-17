БАТЭ добыл четвертую победу подряд в чемпионате Беларуси
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали четвертую викторию подряд в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали четвертую викторию подряд в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в гостевом матче 21-го тура борисовчане добыли волевую победу над футболистами «Сморгони» — 2:1. Хозяева вышли вперед на 18-й минуте встречи после гола Кристиана Инцоена, потом Денис Лаптев восстановил равновесие, а на 5-й компенсированной минуте второго тайма Илья Василевич принес победу БАТЭ.
В Городее футболисты «Минска» и солигорского «Шахтера» разошлись миром — 0:0.
Программу 21-го тура завершит поединок лидера первенства минского «Динамо» и гродненского «Немана», который идет вторым.
Результаты остальных встреч: «Динамо» (Брест) — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Слуцк» — 1:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Гомель» — 1:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь) — 2:2. Футболисты «Ислочи» из Минского района пропускают этот тур.
Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 42 очка (18 матчей), «Неман» — 39 (17), «Торпедо-БелАЗ» — 33 (19), «Славия» — 32 (20), «Ислочь» — 30 (19). Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».
Список лучших бомбардиров возглавляют Владислав Морозов («Динамо», Минск), Павел Савицкий («Неман») и Егор Карпицкий («Шахтер»), забившие по 12 мячей.