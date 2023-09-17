БАТЭ добыл четвертую победу подряд в чемпионате Беларуси

Сегодня в гостевом матче 21-го тура борисовчане добыли волевую победу над футболистами «Сморгони» — 2:1. Хозяева вышли вперед на 18-й минуте встречи после гола Кристиана Инцоена, потом Денис Лаптев восстановил равновесие, а на 5-й компенсированной минуте второго тайма Илья Василевич принес победу БАТЭ.