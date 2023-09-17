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19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Монако» назвал гол Александра Головина «фантастическим»

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер прокомментировал исход матча с «Лорьяном» (2:2), в котором российский полузащитник Александр Головин отметился голом и результативной передачей.

Лорьян
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«Конечно, я расстроен и разочарован. Сегодня был не лучший наш матч, но мы смогли отыграться после первого пропущенного гола, что непросто. Мы заслужили сравнять счёт благодаря фантастическому голу Александра Головина, хотя, на мой взгляд, в первом тайме мы играли слишком медленно. Противостоять команде, которая так много защищается и так опасна в контратаках, было непросто.

Мы не очень хорошо начали и второй тайм, могли сыграть лучше. Благодаря заменам нам удалось переломить игру, жаль, что не смогли удержать победный счёт. В итоге — ничья, и я разочарован. Будем двигаться вперёд.

Я не знаю, можно ли назвать пропущенный в компенсированное время гол следствием нашей ошибки. В последние минуты мы много владели мячом и хотели продолжать атаковать. На последнем мяче мы недостаточно внимательно оборонялись, особенно после навеса Бенжамена Менди. Нужно действовать быстрее в штрафной. Гол Февра был фантастическим, и мы все очень расстроены тем, что пропустили его. Что ж, нужно смотреть вперёд, и сейчас нам предстоит встретиться с “Ниццей” и “Марселем”, двумя очень сложными соперниками. У нас очень хорошая серия, и после этой ничьей она продолжается.

После матчей сборных нам, возможно, не хватило свежести. Такие игроки, как Каю Энрике и Вандерсон, во время перерыва долго отсутствовали. Балогун? Очень рад за него и за его дебютный гол, думаю, он заслужил его. Во время паузы он забил в ворота США. Это игрок, который добавил нам вариативности в атаке, но у нас также есть такие игроки, как Виссам Бен-Йеддер, Мирон Боадю, Такуми Минамино и Александр Головин, которые также приносят нам много пользы в атаке», — приводит слова Хюттера пресс-служба «Монако».

Лорьян
2:2
Первый тайм: 1:1
Монако
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