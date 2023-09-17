Минское «Динамо» оторвалось от футболистов «Немана» на 6 очков
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили «Неман» в чемпионате Беларуси и оторвались от него на 6 очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили «Неман» в чемпионате Беларуси и оторвались от него на 6 очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В самом начале сегодняшней встречи на поле столичного стадиона «Динамо» черногорский форвард хозяев Душан Бакич воспользовался ошибкой обороны гостей и открыл счет. На исходе часа игрового времени Сергей Карпович сравнял результат, а на 64-й минуте игры Даниил Зорин забил второй мяч в ворота «Немана» — 2:1.
С таким же результатом борисовский БАТЭ выиграл на выезде у футболистов «Сморгони». В Городее футболисты «Минска» и солигорского «Шахтера» не выявили победителя — ничья 0:0.
Результаты остальных встреч: «Динамо» (Брест) — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Слуцк» — 1:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Гомель» — 1:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь) — 2:2. Футболисты «Ислочи» из Минского района пропускают этот тур.
Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 45 очков (19 матчей), «Неман» — 39 (18), «Торпедо-БелАЗ» — 33 (19), «Славия» — 32 (20), «Ислочь» — 30 (19). Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».
Бомбардирскую гонку возглавляют Владислав Морозов («Динамо», Минск), Павел Савицкий («Неман») и Егор Карпицкий («Шахтер»), забившие по 12 мячей.
Матчи 22-го тура пройдут