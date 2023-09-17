Минское «Динамо» оторвалось от футболистов «Немана» на 6 очков

В самом начале сегодняшней встречи на поле столичного стадиона «Динамо» черногорский форвард хозяев Душан Бакич воспользовался ошибкой обороны гостей и открыл счет. На исходе часа игрового времени Сергей Карпович сравнял результат, а на 64-й минуте игры Даниил Зорин забил второй мяч в ворота «Немана» — 2:1.