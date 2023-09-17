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21:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Фиорентине»

«Аталанта» в гостях проиграла «Фиорентине» в матче 4-го тура серии А — 3:2.

Фиорентина
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Источник: AFP 2023

У победителей отличились Джакомо Бонавентура, Лукас Куарта и Кристиан Куаме. У гостей Тен Копмейнерс и Адемола Лукман.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел свой дебютный матч в сезоне, выйдя на замену на 80-й минуте.

После этого матча «Фиорентина» поднялась на 5-е место серии А, набрав 7 очко. «Аталанта» опустилась на 8-ю позицию (6 баллов).

Фиорентина
3:2
Первый тайм: 0:0
Аталанта
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