«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Фиорентине»
«Аталанта» в гостях проиграла «Фиорентине» в матче 4-го тура серии А — 3:2.
Фиорентина
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«Аталанта» в гостях проиграла «Фиорентине» в матче 4-го тура серии А — 3:2.
У победителей отличились Джакомо Бонавентура, Лукас Куарта и Кристиан Куаме. У гостей Тен Копмейнерс и Адемола Лукман.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел свой дебютный матч в сезоне, выйдя на замену на 80-й минуте.
После этого матча «Фиорентина» поднялась на 5-е место серии А, набрав 7 очко. «Аталанта» опустилась на 8-ю позицию (6 баллов).