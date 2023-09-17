«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Фиорентине»

У победителей отличились Джакомо Бонавентура, Лукас Куарта и Кристиан Куаме. У гостей Тен Копмейнерс и Адемола Лукман.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел свой дебютный матч в сезоне, выйдя на замену на 80-й минуте.