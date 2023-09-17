«Бавария» и «Реал» поборются летом за Хаби Алонсо
Успехи «Байера» под руководством главного тренера Хаби Алонсо не остались незамеченными топ-клубами.
Реал
Байер
Бавария
Как сообщает Mundo Deportivo, переманить тренера планируют «Бавария» и «Реал». Карло Анчелотти покинет пост главного тренера мадридцев и возглавит сборную Бразилии, а результаты «Баварии» под руководством Томаса Тухеля не впечатляют.
Примечательно, что Хаби Алонсо в бытность футболистом успел поиграть и за «Реал», и за «Баварию».