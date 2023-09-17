«Бавария» и «Реал» поборются летом за Хаби Алонсо

Как сообщает Mundo Deportivo, переманить тренера планируют «Бавария» и «Реал». Карло Анчелотти покинет пост главного тренера мадридцев и возглавит сборную Бразилии, а результаты «Баварии» под руководством Томаса Тухеля не впечатляют.