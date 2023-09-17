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21:44 (мск), источник: Sport24

«Бавария» и «Реал» поборются летом за Хаби Алонсо

Успехи «Байера» под руководством главного тренера Хаби Алонсо не остались незамеченными топ-клубами.

Реал
Байер
Бавария
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Источник: Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, переманить тренера планируют «Бавария» и «Реал». Карло Анчелотти покинет пост главного тренера мадридцев и возглавит сборную Бразилии, а результаты «Баварии» под руководством Томаса Тухеля не впечатляют.

Примечательно, что Хаби Алонсо в бытность футболистом успел поиграть и за «Реал», и за «Баварию».

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