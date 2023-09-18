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00:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал Сосьедад» проиграл «Реалу», Захарян вышел на замену

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Реал Сосьедад» проиграл мадридскому «Реалу» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

Реал
Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Федерико Вальверде (46-я минута) и Хоселу (60). У гостей мяч забил Андер Барренечеа (5).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 81-й минуте и не отметился результативными действиями.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал», набравший 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» с 6 баллами располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Реал» 24 сентября сыграет на выезде с мадридским «Атлетико», а «Реал Сосьедад» в этот же день примет «Хетафе».

Реал
2:1
Первый тайм: 0:1
Реал Сосьедад
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