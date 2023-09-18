«Реал Сосьедад» проиграл «Реалу», Захарян вышел на замену

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Федерико Вальверде (46-я минута) и Хоселу (60). У гостей мяч забил Андер Барренечеа (5).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 81-й минуте и не отметился результативными действиями.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246850&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал», набравший 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» с 6 баллами располагается на 11-й строчке.