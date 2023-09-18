«Рома» разгромила «Эмполи» со счетом 7:0. Лукаку и Саншеш впервые забили за римлян

В составе римлян дебютными мячами отметились Ромелу Лукаку и Ренату Саншеш. Также отличились Пауло Дибала (дубль), Брайан Кристанте и Джанлука Манчини. Еще один мяч «Рома» забила благодаря автоголу Альберто Грасси.