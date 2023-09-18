«Рома» разгромила «Эмполи» со счетом 7:0. Лукаку и Саншеш впервые забили за римлян
В Риме состоялся матч 4-го тура Серии А, в котором «Рома» на своем поле разгромила «Эмполи» со счетом 7:0.
Рома
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В Риме состоялся матч 4-го тура Серии А, в котором «Рома» на своем поле разгромила «Эмполи» со счетом 7:0.
В составе римлян дебютными мячами отметились Ромелу Лукаку и Ренату Саншеш. Также отличились Пауло Дибала (дубль), Брайан Кристанте и Джанлука Манчини. Еще один мяч «Рома» забила благодаря автоголу Альберто Грасси.
Для команды Жозе Моуринью эта победа стала первой в текущем сезоне чемпионата Италии.