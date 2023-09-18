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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:22 (мск), источник: Sport24

«Рома» разгромила «Эмполи» со счетом 7:0. Лукаку и Саншеш впервые забили за римлян

В Риме состоялся матч 4-го тура Серии А, в котором «Рома» на своем поле разгромила «Эмполи» со счетом 7:0.

Рома
ЭмполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

В составе римлян дебютными мячами отметились Ромелу Лукаку и Ренату Саншеш. Также отличились Пауло Дибала (дубль), Брайан Кристанте и Джанлука Манчини. Еще один мяч «Рома» забила благодаря автоголу Альберто Грасси.

Для команды Жозе Моуринью эта победа стала первой в текущем сезоне чемпионата Италии.

Рома
7:0
Первый тайм: 3:0
Эмполи
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