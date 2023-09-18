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19:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юлиан Дракслер подписал контракт с катарским «Аль-Ахли»

Катарский «Аль-Ахли» объявил о подписании контракта с полузащитником «ПСЖ» Юлианом Дракслером.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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29-летний немец заключил соглашение с клубом на два года и будет выступать под 7-м номером. Сумма трансфера не уточняется.

Дракслер выступал за «ПСЖ» с января 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист играл за «Бенфику» на правах аренды, в составе португальской команды хавбек забил 2 гола в 18 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Дракслера в 6 миллионов евро.

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