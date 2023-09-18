«Аль-Хиляль» Неймара спасся в матче с узбекским «Навбахором» голом 90+10-й минуте в азиатской Лиге чемпионов

У гостей гол на 52-й минуте забил Тома Табатадзе. Результативный удар Али Аль-Болеахи на 90+10-й минуте спас хозяев от поражения.

У саудовского клуба весь матч отыграли нападающие Неймар, Малком и Александр Митрович.