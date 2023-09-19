За кого болеть в еврокубках: все российские футболисты в Лиге чемпионов и других турнирах

Арсен Захарян

Клуб: «Реал Сосьедад» (Испания)

Турнир: Лига чемпионов

Соперники по группе: «Интер», «Зальцбург», «Бенфика».

В прошлом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов не сыграл ни один российский футболист — Андрей Лунев просидел в запасе «Байера», а больше никого и не было.

Сейчас в главном еврокубке тоже есть только один делегат от России, но он точно появится на поле, причем несколько раз. Да, Арсену Захаряну пока не доверяют место в стартовом составе «Реал Сосьедад», однако полузащитник сборной России лишь недавно перебрался в Испанию и все-таки регулярно выходит на замену. Ждем его на газоне и верим, что испанская команда выйдет в плей-офф, — шансы у басков хорошие, ведь они попали в ровную группу.

Алексей Миранчук

Клуб: «Аталанта» (Италия)

Турнир: Лига Европы

Соперники по группе: «Спортинг», «Ракув», «Штурм».

Прошлый сезон Миранчук провел в аренде у «Торино», а «Аталанта» без российского хавбека финишировала в серии А пятой — в шаге от зоны Лиги чемпионов. Летом Алексей вернулся в Бергамо, и сейчас черно-синие включили его в заявку на Лигу Европы.

Для Миранчука этот турнир очень важен. В серии А шансы Алексея на выход в стартовом составе пока невысоки, а в Лиге Европы Джан Пьеро Гасперини наверняка будет применять ротацию. «Аталанта» — фаворит группы, так что у Миранчука есть хорошие шансы вновь заявить о себе.

Александр Кокорин

Клуб: «Арис» (Кипр), в аренде из «Фиорентины» (Италия)

Турнир: Лига Европы

Соперники по группе: «Бетис», «Рейнджерс», «Спарта».

Летом экс-нападающий сборной России проводил предсезонные сборы с «Фиорентиной» и даже сыграл за нее в отборочном матче Лиги конференций с венским «Рапидом». Но если бы Кокорин остался во Флоренции, то редко появлялся бы на поле. Поэтому перед закрытием трансферного окна Александр вернулся в «Арис», за который в минувшем чемпионате Кипра забил 13 мячей.

Новый старый клуб Кокорина весной впервые в истории стал чемпионом страны, а осенью впервые сыграет в еврокубках. Группа у «Ариса» сложная — на фоне «Бетиса», «Спарты» и «Рейнджерс» команда белорусского тренера Алексея Шпилевского выглядит аутсайдером, так что Кокорину придется выкладываться по максимуму.

Юрий Лодыгин

Клуб: «Панатинаикос» (Греция)

Турнир: Лига Европы

Соперники по группе: «Ренн», «Вильярреал», «Маккаби» Хайфа.

В нулевые «Панатинаикос» регулярно участвовал в еврокубках, но с середины 2010-х погрузился в кризис. Минувшей весной афинский клуб финишировал в топ-3 впервые с сезона-2016/17 и наконец-то вернулся в основную часть еврокубков. А с ним это сделал и экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин.

В «Панатинаикосе» наш голкипер сражается за место в воротах с итальянцем Альберто Бриньоли и пока проигрывает борьбу. В прошлом чемпионате Лодыгин сыграл всего в паре матчей, а в этом все время сидит в запасе. Впрочем, вполне возможно, что тренерский штаб «Пао» решит устроить ротацию голкиперов в еврокубках.

Андрей Лунев

Клуб: «Карабах» (Азербайджан)

Турнир: Лига Европы

Соперники по группе: «Байер», «Мольде», «Хеккен».

Лунев два года безуспешно пытался стать первым номером «Байера», однако летом отправился за игровой практикой в Азербайджан. Правда, в «Карабахе» экс-вратарь сборной России пока нечасто играет. Там вообще сложно назвать первого номера — на старте сезона в воротах появлялись сразу четыре голкипера.

Лунев пока сыграл в одном матче, а в двух последних оставался в резерве. Но неужели тренер «Карабаха» не выпустит Андрея хотя бы на игру с «Байером» — бывшим клубом?

Никита Хайкин

Клуб: «Буде-Глимт» (Норвегия)

Турнир: Лига конференций

Соперники по группе: «Бешикташ», «Брюгге», «Лугано».

Очередной голкипер в списке россиян за рубежом. С именем Хайкина связаны все самые громкие еврокубковые подвиги «Буде-Глимт», ведь именно Никита находился в воротах, когда норвежцы уничтожили «Рому» со счетом 6:1 и доходили до четвертьфинала Лиги конференций в сезоне-2021/22.

Зимой Хайкин ненадолго уезжал в Англию, но быстро вернулся — в «Бристол Сити» карьера у россиянина не задалась. Зато в «Буде-Глимт» Никиту с радостью приняли обратно — он в команде основной и наверняка будет постоянно играть на групповом этапе. Хайкин уже помог норвежцам пройти соперников в трех отборочных раундах и нацелен на новые подвиги.

Магомед Оздоев

Клуб: ПАОК (Греция)

Турнир: Лига конференций

Соперники по группе: «Айнтрахт», ХИК, «Абердин».

В РПЛ экс-хавбек сборной России успел поиграть за четыре разных команды, но до прошлого года он никогда не был в зарубежном клубе. Прошлый сезон Оздоев провел в турецком «Фатихе», где тренировался у Андреа Пирло, а летом переплыл через Эгейское море и оказался в Греции.