«Актобе» вынесли наказание за инцидент с Тагыбергеном

«Футбольный клуб “Актобе” оштрафован на 600 МРП. Такое решение было принято на основании заседания Контрольно-дисциплинарного комитета при Казахстанской федерации футбола, состоявшегося 19 сентября.



По итогам отчета главного судьи и делегата, облаживавших матч “Актобе” — “Ордабасы” в минувшую субботу, на “Актобе” был наложен штраф в размере 100 МРП (345 000 тенге) за то, что пять игроков получили желтые карточки. Кроме того, клуб за многочисленные нарушения, имевшие место в ходе матча (бездействие правоохранительных органов, ненадлежащее обеспечение безопасности гостевой команды), получил штраф в размере 500 МРП — 1 725 000 тенге был наложен за бросание посторонних предметов на поле и нецензурную брань в адрес игрока “Ордабасы” А. Тагыбергена», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.