«Актобе» вынесли наказание за инцидент с Тагыбергеном
ФК «Актобе» официально наказан за инцидент в домашнем матче 22-го тура КПЛ-2023 против «Ордабасы», сообщает корреспондент Vesti.kz.
ФК «Актобе» официально наказан за инцидент в домашнем матче 22-го тура КПЛ-2023 против «Ордабасы», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась волевой победой «Актобе» — 2:1.
После игры полузащитника шымкентского клуба и сборной Казахстана Асхата Тагыбергена актюбинские фанаты проводили с поля нецензурными выкриками. В ответ Тагыберген поаплодировал им и тоже что-то выкрикнул.
«Футбольный клуб “Актобе” оштрафован на 600 МРП. Такое решение было принято на основании заседания Контрольно-дисциплинарного комитета при Казахстанской федерации футбола, состоявшегося 19 сентября.
По итогам отчета главного судьи и делегата, облаживавших матч “Актобе” — “Ордабасы” в минувшую субботу, на “Актобе” был наложен штраф в размере 100 МРП (345 000 тенге) за то, что пять игроков получили желтые карточки. Кроме того, клуб за многочисленные нарушения, имевшие место в ходе матча (бездействие правоохранительных органов, ненадлежащее обеспечение безопасности гостевой команды), получил штраф в размере 500 МРП — 1 725 000 тенге был наложен за бросание посторонних предметов на поле и нецензурную брань в адрес игрока “Ордабасы” А. Тагыбергена», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.