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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» вынесли наказание за инцидент с Тагыбергеном

ФК «Актобе» официально наказан за инцидент в домашнем матче 22-го тура КПЛ-2023 против «Ордабасы», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Актобе
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Источник: Соцсети

Встреча завершилась волевой победой «Актобе» — 2:1.

После игры полузащитника шымкентского клуба и сборной Казахстана Асхата Тагыбергена актюбинские фанаты проводили с поля нецензурными выкриками. В ответ Тагыберген поаплодировал им и тоже что-то выкрикнул.

«Футбольный клуб “Актобе” оштрафован на 600 МРП. Такое решение было принято на основании заседания Контрольно-дисциплинарного комитета при Казахстанской федерации футбола, состоявшегося 19 сентября.

По итогам отчета главного судьи и делегата, облаживавших матч “Актобе” — “Ордабасы” в минувшую субботу, на “Актобе” был наложен штраф в размере 100 МРП (345 000 тенге) за то, что пять игроков получили желтые карточки. Кроме того, клуб за многочисленные нарушения, имевшие место в ходе матча (бездействие правоохранительных органов, ненадлежащее обеспечение безопасности гостевой команды), получил штраф в размере 500 МРП — 1 725 000 тенге был наложен за бросание посторонних предметов на поле и нецензурную брань в адрес игрока “Ордабасы” А. Тагыбергена», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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