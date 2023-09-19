Гарри Кейн объяснил, почему не перешёл в «Манчестер Юнайтед»

«Очевидно, летом у меня и моих представителей были переговоры с разными клубами. Но “Бавария” была клубом, который меня всегда вдохновлял. Как только они появились, другие варианты стали мне менее интересны. И теперь, к счастью, я в Мюнхене. Конечно, “Манчестер Юнайтед” — большой клуб. Но сейчас я сосредоточен на выступлении за “Баварию”. Очень счастлив быть здесь», — приводит слова Кейна твиттер «MiaSanMia».