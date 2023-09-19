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18:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Гарри Кейн объяснил, почему не перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал, почему выбрал переход в «Баварию», а не в «Манчестер Юнайтед» в минувшее трансферное окно.

Бавария
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

«Очевидно, летом у меня и моих представителей были переговоры с разными клубами. Но “Бавария” была клубом, который меня всегда вдохновлял. Как только они появились, другие варианты стали мне менее интересны. И теперь, к счастью, я в Мюнхене. Конечно, “Манчестер Юнайтед” — большой клуб. Но сейчас я сосредоточен на выступлении за “Баварию”. Очень счастлив быть здесь», — приводит слова Кейна твиттер «MiaSanMia».

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 100 млн. В текущем сезоне форвард провёл за мюнхенцев пять матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн.

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