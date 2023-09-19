Бывший капитан «Челси» хочет приобрести долю в клубе, пишут СМИ

Сообщается, что Терри входит в группу инвесторов, которые заинтересованы в покупке 10% акций «Челси». Предложение также будет включать инвестиции болельщиков через онлайн-платформу PrimaryBid.

Ранее Терри входил в группу True Blue во время торгов, в ходе которых клуб у российского бизнесмена Романа Абрамовича выкупил консорциум во главе с американским предпринимателем Тоддом Боэли.

Терри 42 года, он завершил карьеру футболиста в 2018 году. В июле сообщалось, что он будет работать в академии лондонского футбольного клуба. Терри провел в «Челси» 19 лет и выиграл с командой Лигу чемпионов, Лигу Европы, по пять раз чемпионат и Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги и два раза Суперкубок страны. Терри является рекордсменом клуба по проведенным матчам (715).