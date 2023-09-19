Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Милан
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Янг Бойз
РБ Лейпциг
12
Футбол. Еврокубки
22:00
Фейеноорд
Селтик
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Антверпен
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер
Порту
Футбол. Кубок России
17:15
Балтика
Крылья Советов
12
Футбол. Кубок России
17:15
Пари Нижний Новгород
Спартак
03
Футбол. Кубок России
15:00
Краснодар
Динамо
П 4:2
11
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
18.09
Ноттингем Форест
Бернли
11
17.09
Эвертон
Арсенал
01
17.09
Борнмут
Челси
00
16.09
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
10
16.09
Астон Вилла
Кристал Пэлас
31
16.09
Фулхэм
Лутон Таун
10
16.09
Манчестер Юнайтед
Брайтон
13
16.09
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
20:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший капитан «Челси» хочет приобрести долю в клубе, пишут СМИ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Бывший капитан «Челси» англичанин Джон Терри рассматривает возможность приобретения доли в лондонском футбольном клубе, сообщает The Telegraph.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Сообщается, что Терри входит в группу инвесторов, которые заинтересованы в покупке 10% акций «Челси». Предложение также будет включать инвестиции болельщиков через онлайн-платформу PrimaryBid.

Ранее Терри входил в группу True Blue во время торгов, в ходе которых клуб у российского бизнесмена Романа Абрамовича выкупил консорциум во главе с американским предпринимателем Тоддом Боэли.

Терри 42 года, он завершил карьеру футболиста в 2018 году. В июле сообщалось, что он будет работать в академии лондонского футбольного клуба. Терри провел в «Челси» 19 лет и выиграл с командой Лигу чемпионов, Лигу Европы, по пять раз чемпионат и Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги и два раза Суперкубок страны. Терри является рекордсменом клуба по проведенным матчам (715).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Символ надежды, которой уже нет'. Душераздирающее выступление Туктамышевой
Красоты — на сто, вульгарности — ноль. Валиева открылась в новом стиле
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь