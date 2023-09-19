«Аль-Наср» с Роналду победил «Персеполис» в матче азиатской Лиги чемпионов
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Саудовский «Аль-Наср» одержал победу над иранским «Персеполисом» в матче первого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Саудовский «Аль-Наср» одержал победу над иранским «Персеполисом» в матче первого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.
Встреча в Тегеране закончилась победой гостей со счетом 2:0. Мячи забили Абдулрахман Гариб (62-я минута) и Мохаммед Кассем (72). Форвард гостей Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и был заменен в компенсированное время, португалец не отметился результативными действиями.
Матч на крупнейшем в Иране стадионе «Азади», вместимость которого составляет 90 тысяч зрителей, прошел при пустых трибунах из-за санкций в отношении «Персеполиса», введенных Азиатской конфедерацией футбола (АФК).
Приезд Роналду в Тегеран вызвал ажиотаж среди местных болельщиков, которые сопровождали клубный автобус из местного аэропорта и прорвались в холл отеля, где остановился «Аль-Наср». Вещи, к которым якобы прикасался Роналду, продавались на иранских онлайн-платформах.