«Аль-Наср» с Роналду победил «Персеполис» в матче азиатской Лиги чемпионов

Встреча в Тегеране закончилась победой гостей со счетом 2:0. Мячи забили Абдулрахман Гариб (62-я минута) и Мохаммед Кассем (72). Форвард гостей Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и был заменен в компенсированное время, португалец не отметился результативными действиями.

Матч на крупнейшем в Иране стадионе «Азади», вместимость которого составляет 90 тысяч зрителей, прошел при пустых трибунах из-за санкций в отношении «Персеполиса», введенных Азиатской конфедерацией футбола (АФК).