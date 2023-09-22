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03:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов рассказал о своих требованиях по поводу возможной следующей работы

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, каким должен быть его новый клуб.

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Источник: РИА "Новости"

«Часто мне этот вопрос задают. Я как‑то не сижу около телефона, кто когда позвонит. Есть интерес, есть вопрос, есть встреча, когда они случаются. И начинаешь обсуждать. Вот я пример привел. Я понимаю, что есть клуб “Ференцварош”, но я же не думал, что я там окажусь. Позвонили, прилетели, пообщались, наметили точки соприкосновения, нашли, что они хотят и как. Сегодня определенная команда может быть на восьмом месте, а если есть потенциал роста и понимание того, что они хотят и как, тогда можно всё что угодно делать, потому что всё делают люди. Главное не где и за сколько, а самое главное, с кем и что именно делать. Потому что иногда, общаясь, не стану называть с кем, с топ‑клубами или еще с кем‑то, вижу, что они сами не знают, чего хотят. А это сложно — решать какие‑то задачи, если тебе конкретно их не ставят и ты не видишь пути их выполнения», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в июле 2023 года Черчесов покинул пост главного тренера «Ференцвароша». Ранее специалист также возглавлял «Легию», «Динамо», «Амкар» и ряд других российских клубов.

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