Новая сенсация в Ла Лиге. «Жирона» кошмарит всех и не проигрывает!

Классический топ-3 чемпионата Испании — это две мадридские команды и одна каталонская. Сейчас, после пяти стартовых туров, в Ла Лиге новая вариация ведущей тройки: одна команда из Мадрида и две — из Каталонии. Наличие вверху таблицы «Барселоны», несмотря на накрывший её финансовый армагеддон, удивляет несильно. А вот «Жирона», у которой 13 очков после пяти туров, это вау!

Разумеется, удачный старт не гарантирует «Жироне» какого-то большого успеха на дистанции. Но эта команда в любом случае заслуживает внимания. Она выделяется не только результатами. Каталонцы ярко играют, открывают новые имена и гордо несут знамя City Football Group по испанской земле.

О «Жироне» впервые всерьёз заговорили, когда она стала частью конгломерата с «Манчестер Сити» во главе. Когда команду тренировал Пабло Мачин, она впервые сыграла в Ла Лиге и с ходу заняла 10-е место. Каталонцы действовали симпатично, но самым важным в футболе Мачина всё же был прагматизм: схема с тремя центральными защитниками, активные фланги и резкие контратаки.

Из важных футболистов той «Жироны» в нынешней команде остались только Кристиан Стуани, Порту и Хуанпе. Тогда они были основными, а сейчас: Хуанпе — центральный защитник на самый крайний случай, Порту — просто резервист, и даже Стуани — пускай он и знает секрет вечной молодости — постепенно усаживается на скамейку.

Присоединившись к City Football Group, «Жирона» обрекла себя на постоянную текучку кадров. Клуб и так работал по принципу фермы, но благодаря связям своих новых покровителей каталонцы получили доступ к саженцам более высокого качества.

С таким подходом перебои в результатах неизбежны. Неудивительно, что после успеха с Мачином «Жирона» на несколько лет провалилась в Сегунду. Но перед началом прошлого сезона она вернулась в вышку и вот уже второй год восхищает и игрой, и результатами, и работой на рынке.

«Жирона» доминирует. Независимо от того, кто напротив. Младшая каталонская команда старается играть от себя. Она владеет мячом, прессингует, пытается создавать моменты впереди. В прошлом сезоне в гостях не проиграли «Барселоне» и «Реалу Сосьедад» — лучшей команде страны и ещё одному участнику Лиги чемпионов соответственно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246127&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Плюс младшая сестра «Ман Сити» дома грохнула «Реал» — 4:2! В том матче покер оформил нападающий Валентин Кастельянос. Минувшим летом «Лацио» купил его за € 15 млн. Купил, правда, не у «Жироны», а у «Нью-Йорк Сити» (в «Жироне» Кастельянос играл на правах аренды). Но команда из США — тоже часть City Football Group. Так что «Жирона» сработала по принципу Доминика Торетто: семья превыше всего. Развили игрока и помогли заработать конгломерату.

В нынешнем сезоне у «Жироны» пока был только один большой соперник — «Сосьедад» в гостях в 1-м туре. И, называя вещи своими именами, каталонцев возили. Но во втором тайме они отыгрались и удержали ничью. В первом же матче за клуб забил Артём Довбик, которого взяли на замену Кастельяносу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246681&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В следующих четырёх турах «Жирона» феерила: четыре победы при разности мячей 10:3. Конечно, надо делать скидку на уровень соперников: «Лас-Пальмас» и «Гранада» поднялись из Сегунды, «Хетафе» чуть не вылетел, а «Севилья» опять провалила начало сезона. Но ведь и «Жирона» совсем не гранд. Так что преуменьшать заслуги команды Анхеля Мичела не стоит.

На старте сезона у «Жироны» решают края. Справа зажигает Виктор Цыганков, слева — молодой бразилец Савио. При этом если Цыганков в «Жироне» с января и ещё в прошлом чемпионате показал, на что способен, то Савио — новичок, пришёл пару месяцев назад. Летом 2022-го, когда бразильцу было 18 лет, «Труа» выложил за него € 6,5 млн. Откуда у французов такие деньги? Это тоже часть City Football Group. Да-да, они везде!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246859&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По линии City Football Group Савио и попал в «Жирону». Прошлый сезон он провёл в аренде в ПСВ, где почти не играл. А теперь парень в Испании, и это определённо его чемпионат. Савио прекрасен на пространстве. Левша, действует в основном слева — но при этом здорово смещается в центр, обыгрывает и под правую ногу тоже. Свой первый гол в Ла Лиге в матче с «Гранадой» он забил как раз из центральной зоны.

Плюс у «Жироны» очень активные крайние защитники. Савио слева поддерживает воспитанник «Реала» Мигель Гутьеррес, а Цыганкову справа помогает воспитанник «Барселоны» Арнау Мартинес (которого, к слову, «Барса» летом подумывала вернуть).

Атакующей мощи «Жироне» добавили и новые центральные защитники. Против «Гранады» впервые вышла связка Дейли Блинд — Эрик Гарсия. Один — левша, другой — правша, у обоих отличный первый пас. В матче с «Гранадой» к ним были вопросы, но на мяче оба были хороши, особенно Блинд.

На случай, если сбоят края или неудачно играет Довбик, есть проверенные Порту и Стуани. Первый уже принёс победу с «Лас-Пальмасом», а второй загрузил двушку «Хетафе» с Майоралем и Джене. Ещё есть молодой Пабло Торре, арендованный у «Барселоны». Из Колумбии за € 6 млн подписали 18-летнего нападающего Джона Солиса. В общем, надо быть готовыми, что скоро «Жирона» явит миру новую порцию звёздочек.