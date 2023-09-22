Стал известен обладатель первой путевки в КПЛ-2024
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
Семейский «Елимай» обыграл алматинский «Хан-Тенгри» и завоевал путевку в казахстанскую премьер-лигу сезона 2024 года, сообщают Vesti.kz.
Семейский «Елимай» обыграл алматинский «Хан-Тенгри» и завоевал путевку в казахстанскую премьер-лигу сезона 2024 года, сообщают Vesti.kz.
Встреча 24-го тура прошла в Семее и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У победителей дубль оформил Бека Кавтарадзе (26-я минута, 30-я). У проигравших один мяч отыграл Бауыржан Турысбек (90+6-я).
Как итог, «Елимай» набрал 62 очка и закрепил лидерство в турнирной таблице, а заодно гарантировал себе выход в когорту сильнейших.
Отметим, что в элитный казахстанский дивизион выходят три команды из первой лиги.