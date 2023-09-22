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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
16:54 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен обладатель первой путевки в КПЛ-2024

Семейский «Елимай» обыграл алматинский «Хан-Тенгри» и завоевал путевку в казахстанскую премьер-лигу сезона 2024 года, сообщают Vesti.kz.

Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

Встреча 24-го тура прошла в Семее и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У победителей дубль оформил Бека Кавтарадзе (26-я минута, 30-я). У проигравших один мяч отыграл Бауыржан Турысбек (90+6-я).

Как итог, «Елимай» набрал 62 очка и закрепил лидерство в турнирной таблице, а заодно гарантировал себе выход в когорту сильнейших.

Отметим, что в элитный казахстанский дивизион выходят три команды из первой лиги.

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