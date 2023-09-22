Стал известен обладатель первой путевки в КПЛ-2024

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Встреча 24-го тура прошла в Семее и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У победителей дубль оформил Бека Кавтарадзе (26-я минута, 30-я). У проигравших один мяч отыграл Бауыржан Турысбек (90+6-я).

Как итог, «Елимай» набрал 62 очка и закрепил лидерство в турнирной таблице, а заодно гарантировал себе выход в когорту сильнейших.