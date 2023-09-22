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20:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хави продлил контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави продлил контракт с испанским футбольным клубом.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарьЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Хави.

Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, его прежний контракт с каталонским клубом истекал в конце июня 2024 года. В прошедшем сезоне он привел «сине-гранатовых» к чемпионству в Ла Лиге и победе в Суперкубке Испании.

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