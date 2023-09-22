Хави продлил контракт с «Барселоной»

Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, его прежний контракт с каталонским клубом истекал в конце июня 2024 года. В прошедшем сезоне он привел «сине-гранатовых» к чемпионству в Ла Лиге и победе в Суперкубке Испании.