Хави продлил контракт с «Барселоной»
Главный тренер «Барселоны» Хави продлил контракт с испанским футбольным клубом.
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Главный тренер «Барселоны» Хави продлил контракт с испанским футбольным клубом.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Хави.
Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2025 года с возможностью продления еще на сезон.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, его прежний контракт с каталонским клубом истекал в конце июня 2024 года. В прошедшем сезоне он привел «сине-гранатовых» к чемпионству в Ла Лиге и победе в Суперкубке Испании.