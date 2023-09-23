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00:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» стал первым спортивным клубом, который набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях

«Реал» достиг отметки в 500 миллионов подписчиков на всех своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

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Источник: Reuters

Согласно данным аналитического инструмента Blinkfire, мадридский клуб стал первой спортивной организацией в мире, достигшей такого количества подписчиков.

«Реал» ведет 37 официальных аккаунтов для всех своих подразделений (футбол, баскетбол, женский футбол и молодежный футбол) и филиалов («Бернабеу», «Мадридистас») на 7 языках.

Также у испанского клуба самый посещаемый сайт в мире — в среднем 8,9 миллиона посещений в месяц.

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