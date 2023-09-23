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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
00:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гирасси забил 10 мячей за «Штутгарт» в пяти матчах Бундеслиги

Игрок «Штутгарта» Гирасси забил 10 мячей в пяти играх Бундеслиги с начала сезона.

Штутгарт
ДармштадтЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Футболист «Штутгарта» Серу Гирасси, забивший в каждом из матчей нового сезона за клуб, продлил результативную серию до шести встреч, оформив дубль в игре пятого тура немецкой Бундеслиги против «Дармштадта».

Встреча, прошедшая в пятницу в Штутгарте, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Гирасси забил на 32-й минуте и в компенсированное время, а также сделал голевую передачу на Энцо Мийо (22). Еще один футболист «Штутгарта» Дан-Аксель Загаду срезал мяч в свои ворота (17).

Гирасси забил 10 мячей в пяти матчах чемпионата Германии, а также отметился голом во встрече Кубка страны против «Балингена» (4:0). 27-летний гвинейский форвард возглавляет бомбардирскую гонку в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя датчанина Йонаса Винда из «Вольфсбурга» на пять голов.

«Штутгарт» одержал четвертую победу в пяти стартовых турах и возглавил таблицу Бундеслиги (12 очков). Швабы опережают идущие следом леверкузенский «Байер» и мюнхенскую «Баварию» на два очка.

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3:1
Первый тайм: 2:1
Дармштадт
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