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00:17 (мск), источник: RT на русском

«Монако» уступил «Ницце» в матче Лиги 1, Балогун не забил два пенальти

«Монако» на своём поле потерпел поражение от «Ниццы» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу.

Монако
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Источник: AFP 2023

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Франческо Фариоли.

Победный мяч на 91-й минуте забил Жереми Бога.

Американский нападающий «Монако» Фоларин Балогун не смог реализовать два пенальти (11-я и 55-я минуты). Первый 11-метровый удар заработал российский полузащитник монегасков Александр Головин.

«Монако» (11 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Ницца» (12) вышла в лидеры чемпионата.

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0:1
Первый тайм: 0:0
Ницца
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