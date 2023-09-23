«Монако» уступил «Ницце» в матче Лиги 1, Балогун не забил два пенальти
«Монако» на своём поле потерпел поражение от «Ниццы» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу.
Монако
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«Монако» на своём поле потерпел поражение от «Ниццы» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу.
Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Франческо Фариоли.
Победный мяч на 91-й минуте забил Жереми Бога.
Американский нападающий «Монако» Фоларин Балогун не смог реализовать два пенальти (11-я и 55-я минуты). Первый 11-метровый удар заработал российский полузащитник монегасков Александр Головин.
«Монако» (11 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Ницца» (12) вышла в лидеры чемпионата.