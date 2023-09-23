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09:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси объяснил своё решение не продолжать карьеру в Европе

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси объяснил решение больше не играть в Европе.

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Источник: Reuters

«Я хотел жить по-другому, поэтому было принято решение не продолжать карьеру в Европе. Хотя мой характер таков, что я хочу побеждать, хочу конкурировать, в определённый момент я захотел чувствовать себя более расслабленно. Я не замечаю, что здесь снизил свой уровень, — готовлюсь и играю так же, как всегда», — приводит слова Месси Infobae.

Месси перешёл в «Интер Майами» из ПСЖ летом 2023 года в статусе свободного агента. Контракт 36-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Месси сыграл в США 12 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

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