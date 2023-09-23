Лионель Месси объяснил своё решение не продолжать карьеру в Европе

«Я хотел жить по-другому, поэтому было принято решение не продолжать карьеру в Европе. Хотя мой характер таков, что я хочу побеждать, хочу конкурировать, в определённый момент я захотел чувствовать себя более расслабленно. Я не замечаю, что здесь снизил свой уровень, — готовлюсь и играю так же, как всегда», — приводит слова Месси Infobae.