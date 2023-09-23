Месси назвал команду, за которую мечтает сыграть

«Я всегда хотел это осуществить, особенно после того, как стал чемпионом мира, — наслаждаться аргентинским футболом, играя за “Ньюэллс Олд Бойз”, потому что в детстве я выходил на поле этой команды. Я мечтаю сыграть за них», — приводит слова Месси Infobae.