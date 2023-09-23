Роналду объяснил, от чего зависит продолжение его карьеры

«Я все еще люблю футбол. Даже в моем возрасте я люблю играть, забивать голы и побеждать. Я буду продолжать играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: “Криштиану, все”. До тех пор я буду продолжать играть и помогать своей команде», — цитирует Marca послематчевое заявление 38-летнего Роналду.