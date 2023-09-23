Роналду объяснил, от чего зависит продолжение его карьеры
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Португалец Криштиану Роналду заявил, что будет продолжать играть в футбол, пока ему позволяют собственные ноги.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Португалец Криштиану Роналду заявил, что будет продолжать играть в футбол, пока ему позволяют собственные ноги.
В пятницу Роналду оформил дубль и помог «Аль-Насру» победить дома «Аль-Ахли» (4:3) в матче седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии. Роналду с 9 голами возглавляет список бомбардиров турнира.
«Я все еще люблю футбол. Даже в моем возрасте я люблю играть, забивать голы и побеждать. Я буду продолжать играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: “Криштиану, все”. До тех пор я буду продолжать играть и помогать своей команде», — цитирует Marca послематчевое заявление 38-летнего Роналду.
Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды — чемпионом Англии, по два раза — чемпионом Испании и Италии. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).