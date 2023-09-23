«Бавария» забила «Бохуму» семь безответных голов, Кейн оформил хет-трик

За мюнхенцев хет-трик оформил Харри Кейн (12-я минута, 54-я и 88-я). Еще по голу забили Эрик Максим Шупо-Мотинг (4-я), Маттейс де Лигт (29-я), Лерой Сане (38-я) и Матис Тель (81-я).