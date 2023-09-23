«Ювентус» потерпел первое поражение в Серии А, проиграв «Сассуоло»

В начале игры «Старая синьора» пропустила гол после удара Армана Лорьенте. Однако уже через 8 минут бьянконери отыгрались — защитник «Сассуоло» Матиас Винья забил автогол. В концовке первого тайма хозяева вновь вышли вперед — отличился Доменико Берарди.

Второй тайм также был наполнен событиями: на 78-й минуте «Юве» сравнял счет после выстрела Федерико Кьезы. Однако последнее слово осталось за «Сассуоло» — в концовке отличился Андреа Пинамонти, а Федерико Гатти забил в свои ворота. В итоге, 2:4 — первое поражение команды Массимилиано Аллегри в сезоне Серии А.