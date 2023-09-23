«Ювентус» потерпел первое поражение в Серии А, проиграв «Сассуоло»
«Ювентус» на чужом поле проиграл «Сассуоло» в матче 5-го тура итальянской Серии А.
«Ювентус» на чужом поле проиграл «Сассуоло» в матче 5-го тура итальянской Серии А.
В начале игры «Старая синьора» пропустила гол после удара Армана Лорьенте. Однако уже через 8 минут бьянконери отыгрались — защитник «Сассуоло» Матиас Винья забил автогол. В концовке первого тайма хозяева вновь вышли вперед — отличился Доменико Берарди.
Второй тайм также был наполнен событиями: на 78-й минуте «Юве» сравнял счет после выстрела Федерико Кьезы. Однако последнее слово осталось за «Сассуоло» — в концовке отличился Андреа Пинамонти, а Федерико Гатти забил в свои ворота. В итоге, 2:4 — первое поражение команды Массимилиано Аллегри в сезоне Серии А.
После этого матча «Ювентус» остался на 4-м месте (10 очков), «Сассуоло» поднялся на 10-ю позицию (6 баллов).