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21:15 (мск), источник: Sport24

«Ювентус» потерпел первое поражение в Серии А, проиграв «Сассуоло»

«Ювентус» на чужом поле проиграл «Сассуоло» в матче 5-го тура итальянской Серии А.

Сассуоло
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В начале игры «Старая синьора» пропустила гол после удара Армана Лорьенте. Однако уже через 8 минут бьянконери отыгрались — защитник «Сассуоло» Матиас Винья забил автогол. В концовке первого тайма хозяева вновь вышли вперед — отличился Доменико Берарди.

Второй тайм также был наполнен событиями: на 78-й минуте «Юве» сравнял счет после выстрела Федерико Кьезы. Однако последнее слово осталось за «Сассуоло» — в концовке отличился Андреа Пинамонти, а Федерико Гатти забил в свои ворота. В итоге, 2:4 — первое поражение команды Массимилиано Аллегри в сезоне Серии А.

После этого матча «Ювентус» остался на 4-м месте (10 очков), «Сассуоло» поднялся на 10-ю позицию (6 баллов).

Сассуоло
4:2
Первый тайм: 2:1
Ювентус
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