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21:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» победила «Сельту», проигрывая 0:2 к 80-й минуте

«Барселона» дома обыграла «Сельту» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 3:2.

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Источник: Reuters

Счет в игре открыл форвард гостей Йорген Странд Ларсен на 19-й минуте, а на 76-й минуте Анастасиос Дувикас удвоил преимущество «Сельты».

На 81-й минуте форвард «Барсы» Роберт Левандовски отыграл один мяч, а через семь минут он оформил дубль и сравнял счет в матче. На 89-й минуте гол защитника Жоау Канселу принес каталонской команде победу.

«Барселона» набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Сельта» находится на 17-й строчке (4 очка).

Барселона
3:2
Первый тайм: 0:1
Сельта
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