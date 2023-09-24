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00:16 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» разгромило «Шахтер» в чемпионате Беларуси

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» продолжили победную серию в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: БЕЛТА

В матче 22-го тура команда Вадима Скрипченко разгромила в Солигорске местный «Шахтер» со счетом 4:0. На 38-й минуте свой восьмой гол в нынешнем первенстве забил Душан Бакич, а перед самым перерывом Иван Бахар удвоил преимущество минчан. В начале второй половины встречи отличился Владислав Морозов, который единолично возглавил список лучших бомбардиров, забив 13 мячей, а потом окончательный результат встречи установил Павел Седько.

Идущий вторым гродненский «Неман» у себя дома одержал волевую викторию над брестскими динамовцами со счетом 3:1. Футболисты «Слуцка» на своем поле разошлись миром с жодинским «Торпедо-БелАЗом» — 0:0. Борисовский БАТЭ переиграл на своей арене бобруйскую «Белшину» — 2:1, а футболисты «Гомеля» победили гостей из «Минска» — 2:0.

Завтра новополоцкий «Нафтан» примет футболистов «Сморгони», а в Мозыре местная «Славия» встретится с «Ислочью» из Минского района.

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 48 очков (20 матчей), «Неман» — 42 (19), «Торпедо-БелАЗ» — 34 (20), «Славия» — 32 (20), БАТЭ — 31 (17).

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Первый тайм: 0:0
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