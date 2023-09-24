Минское «Динамо» разгромило «Шахтер» в чемпионате Беларуси

В матче 22-го тура команда Вадима Скрипченко разгромила в Солигорске местный «Шахтер» со счетом 4:0. На 38-й минуте свой восьмой гол в нынешнем первенстве забил Душан Бакич, а перед самым перерывом Иван Бахар удвоил преимущество минчан. В начале второй половины встречи отличился Владислав Морозов, который единолично возглавил список лучших бомбардиров, забив 13 мячей, а потом окончательный результат встречи установил Павел Седько.

Идущий вторым гродненский «Неман» у себя дома одержал волевую викторию над брестскими динамовцами со счетом 3:1. Футболисты «Слуцка» на своем поле разошлись миром с жодинским «Торпедо-БелАЗом» — 0:0. Борисовский БАТЭ переиграл на своей арене бобруйскую «Белшину» — 2:1, а футболисты «Гомеля» победили гостей из «Минска» — 2:0.

Завтра новополоцкий «Нафтан» примет футболистов «Сморгони», а в Мозыре местная «Славия» встретится с «Ислочью» из Минского района.