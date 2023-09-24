Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.09
Бернли
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
23.09
Альмерия
Валенсия
22
Футбол. Зарубежный
23.09
Брест
Лион
10
Футбол. Зарубежный
23.09
Лацио
Монца
11
Футбол. Зарубежный
23.09
Брентфорд
Эвертон
13
Футбол. Зарубежный
23.09
Барселона
Сельта
32
Футбол. Зарубежный
23.09
Вердер
Кельн
21
Футбол. Премьер-лига
23.09
Спартак
Динамо
10
Футбол. Зарубежный
23.09
Сассуоло
Ювентус
42
Футбол. Зарубежный
23.09
Нант
Лорьян
53
Футбол. Первая лига
23.09
Акрон
Нефтехимик
00
Футбол. Первая лига
23.09
Родина
Шинник
14
Футбол. Первая лига
23.09
Химки
Ленинградец
21
Футбол. Зарубежный
23.09
Осасуна
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
23.09
Кристал Пэлас
Фулхэм
00
Футбол. Зарубежный
23.09
Лутон Таун
Вулверхэмптон
11
Футбол. Зарубежный
23.09
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
20
Футбол. Первая лига
23.09
Алания
СКА-Хабаровск
21
Футбол. Первая лига
23.09
Волгарь
Арсенал
11
Футбол. Премьер-лига
23.09
Балтика
Ахмат
10
Футбол. Зарубежный
23.09
Аугсбург
Майнц
21
Футбол. Зарубежный
23.09
Боруссия М
РБ Лейпциг
01
Футбол. Зарубежный
23.09
Бавария
Бохум
70
Футбол. Зарубежный
23.09
Боруссия Д
Вольфсбург
10
Футбол. Зарубежный
23.09
Унион Б
Хоффенхайм
02
Футбол. Зарубежный
23.09
Милан
Верона
10
Футбол. Первая лига
23.09
Динамо Мх
Сокол
20
Футбол. Первая лига
23.09
Кубань
Тюмень
11
Футбол. Зарубежный
23.09
Жирона
Мальорка
53
Футбол. Премьер-лига
23.09
Крылья Советов
Сочи
21
Футбол. Первая лига
23.09
Енисей
Черноморец
31
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
23.09
Бернли
Манчестер Юнайтед
01
23.09
Брентфорд
Эвертон
13
23.09
Кристал Пэлас
Фулхэм
00
23.09
Лутон Таун
Вулверхэмптон
11
23.09
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
20
18.09
Ноттингем Форест
Бернли
11
17.09
Эвертон
Арсенал
01
17.09
Борнмут
Челси
00
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бернли» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Манчестер Юнайтед
БернлиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Голом в игре отметился полузащитник Бруну Фернандеш на 45-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. На счету команды 3 победы и 3 поражения.

«Бернли» располагается на последней, 20-й строчке с 1 очком.

Бернли
0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бакаев ушел из «Зенита». ОАЭ — отличный выбор. Для забвения
«Краснодар» по-прежнему без поражений, провал «Локомотива», четвертая отставка в РПЛ. Рабинер — о топ-событиях тура
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь