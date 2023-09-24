Гол Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Бернли»
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бернли» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 1:0.
Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бернли» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 1:0.
Голом в игре отметился полузащитник Бруну Фернандеш на 45-й минуте.
«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. На счету команды 3 победы и 3 поражения.
«Бернли» располагается на последней, 20-й строчке с 1 очком.