Де Йонг может пропустить несколько недель из-за травмы
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму в матче 6-го тура ла лиги против «Сельты» (3:2), сообщает пресс-служба клуба.
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму в матче 6-го тура ла лиги против «Сельты» (3:2), сообщает пресс-служба клуба.
У 26-летнего голландца растяжение связок правой ноги, он был заменен на 36-й минуте. Полузащитник рискует пропустить несколько недель.
«Проведенные обследования показали, что у Френки де Йонга сильное растяжение связок правой лодыжки. Он выбыл из состава, и его выздоровление определит его доступность для команды», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Френки де Йонг провел 6 матчей и забил один гол.