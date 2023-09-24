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11:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Де Йонг может пропустить несколько недель из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму в матче 6-го тура ла лиги против «Сельты» (3:2), сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Reuters

У 26-летнего голландца растяжение связок правой ноги, он был заменен на 36-й минуте. Полузащитник рискует пропустить несколько недель.

«Проведенные обследования показали, что у Френки де Йонга сильное растяжение связок правой лодыжки. Он выбыл из состава, и его выздоровление определит его доступность для команды», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Френки де Йонг провел 6 матчей и забил один гол.

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Первый тайм: 0:1
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