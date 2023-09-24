Безумный камбэк «Барселоны», дикий автогол «Ювентуса», Кейн побил рекорд Холанна

Англия: Эванс — герой «МЮ»

Футбол Англия 2023/2024 Тур 6, 23.09.2023, 17:00 Манчестер Сити 2 Ноттингем Форест 0

Победная поступь чемпиона продолжилась довольно уверенно, а в первый раз оборону «Ноттингема» вскрыли благодаря мудрости Родри. Роскошная диагональ испанца увенчалась скидкой Уокера под удар Фодена. Это, впрочем, лишь заключительные штрихи, а по факту игроки «Сити» сделали по ходу голевой атаки 46 точных передач! Не хватило всего двух пасов, чтобы повторить установленный в 2014 году рекорд «Тоттенхэма».

Сработал и фирменный прессинг «горожан», когда команда мгновенно вернула себе владение мячом, а стремительная многоходовка привела к тому, что Холанн замкнул подачу Матеуса Нуньеса. Что до второго тайма, то на его содержании сказалось быстрое удаление Родри. Конечно, соперник по ходу конфликта приукрасил картину и силу полученного удара, однако по записи ВАР рассмотрел, как испанец перед этим немного придушил своего оппонента.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 6, 23.09.2023, 22:00 Бернли 0 Манчестер Юнайтед 1

Кризисный «МЮ» не слишком бодро начал и эту игру. Но начудивший в Мюнхене Онана выручил, вытащив из угла удар Амдуни. Потом на помощь пришел каркас ворот, и постепенно «красные дьяволы» пришли в себя. Правда, гол Эванса после углового отменили, так как вратарю мешал находившийся в офсайде Хейлунн. Однако 35-летний защитник не расстроился, и на последней минуте первого тайма выдал шикарный пас на не менее эффектно пробившего с лета Бруну Фернандеша. Для победы над аутсайдером этого хватило, однако глубину проблем «МЮ» показал дебют в АПЛ Амрабата, который в концовке закрыл позицию левого защитника.

Испания: юбилей Хави

Футбол Испания 2023/2024 Тур 6, 23.09.2023, 19:30 Барселона 3 Сельта 2

Получив новый контракт и заслуженную прибавку к жалованию, Хави пережил в субботу целую гамму эмоций. Сначала это были негодование и непонимание происходящего. «Барселона» вроде бы атаковала и владела инициативой, но при этом раз за разом ее ставили в тупик контратаки «Сельты». Галисийцы еще в первом тайме могли рассчитывать на большее, чем единственный успех Странда Ларсена, а сине-гранатовые уже на 36-й минуте потеряли получившего травму Френки де Йонга.

Хозяев спасали то самоотверженная игра Ориоля Ромеу, то сейвы Тер Штегена. А когда вслед за упущенным моментом Феррана Торреса последовал второй гол гостей, сенсация виделась неизбежной. Как оказалось, так думали все, кроме каталонских футболистов. Операция спасения началась с тонкого паса Жоау Феликса на перебросившего вратаря Левандовски. Продолжилась вторым голом поляка с передачи Жоау Канселу, а завершилась диагональю Гави под еще одно включение португальского защитника.

Это было настоящее безумие, которое едва не отменил весь матч терроризировавший бывших одноклубников и промахнувшийся из хорошей позиции Мингеса. Так что Хави после своей юбилейной 50-й тренерской победы в ла лиге не стал выдавать желаемое за действительное. Тренер признал, что это был не лучший матч, и обычно такие проигрываются, но в этот вечер команда показала характер победителя. Он оказался столь крепким, что Испания увидела первый за 22 года камбэк в матче, где победитель уступал два мяча к 80-й минуте.

Италия: «Милан» прервал черную серию

Футбол Италия 2023/2024 Тур 5, 23.09.2023, 16:25 Милан 1 Верона 0

Проблемы буквально навалились на «Милан». Сначала 1:5 в дерби. Потом — нулевая ничья при 25 ударах по воротам «Ньюкасла», а также потеря травмировавшегося Меньяна. К счастью, повреждение вратаря не слишком серьезное, а с «Вероной» справились и без него. Серию поражений прервал тот, кому и положено — Рафаэл Леау. Португалец привыкает к роли лидера и забил в третьем подряд матче серии А. Прежде ему удавалось подобное еще во Франции в составе «Лилля».

Футбол Италия 2023/2024 Тур 5, 23.09.2023, 19:00 Сассуоло 4 Ювентус 2

Массимилиано Аллегри удивил. На протяжении 112 матчей он обязательно изменял состав в сравнении с предыдущей игрой, а тут внес в протокол тех же футболистов, что и неделей ранее. Но, конечно, прямой связи между первым в сезоне поражением «Ювентуса» и решением тренера нет. Просто на некоторых игроков «Сассуоло» снизошло вдохновение, а кто-то из туринцев откровенно провалился.

Самый яркий пример — Щенсны и Лорьенте, так как удары вингера хозяев стали кошмаром для вратаря. В первом случае поляк допустил дикий ляп при попадании в ближний угол. Во втором — отбил мяч на забившего решающий гол Пинамонти. И, конечно, не обошлось без успеха Берарди, которого летом очень хотели видеть в Турине. Как минимум затем, чтобы избавить себя от головной боли, ведь в последних шести матчах против «Старой Синьоры» у Доменико 2 гола и 3 передачи.

Это, конечно, шутка. А на самом деле, с таким количеством ошибок «бьянконери» было нельзя рассчитывать на успех даже при блестящей игре Кьезы. Он и сам забил, и своей подачей спровоцировал автогол Виньи. Но что толку, если партнеры забивают в свои? Да еще и так, как это сделал Гатти, который из-за штрафной отправил мяч назад словно забыв, что Щенсны не на своем рабочем месте, а выполнил ему пас со штрафного из района углового флажка.

Германия: привычные 7:0

Футбол Германия 2023/2024 Тур 5, 23.09.2023, 16:30 Бавария 7 Бохум 0

Продолжающая набирать обороты «Бавария» уничтожила оборону «Бохума», и самым активным участником этого процесса стал Кейн. Теперь и бундеслига увидела хет-трик английского снайпера, а в довесок к нему — новый рекорд турнира. В пяти первых матчах дебютного сезона Харри набрал десять (7+3) результативных баллов, превзойдя достижение Холанна. Норвежец выше только по голам на этом отрезке (8). А третий мяч англичанина — с прострела Мазрауи — позволил продлить уникальную серию. Мюнхенцы вот уже третий сезон в одном из матчей обыгрывают «Бохум» с удивительным для футбола счетом 7:0! Кроме того, они идут на рекорд, неизменно посылая мяч в сетку в 60 домашних матчах национального первенства. До повторения результата начала 70-х прошлого века осталось четыре игры.

Футбол Германия 2023/2024 Тур 5, 23.09.2023, 16:30 Боруссия Д 1 Вольфсбург 0

34-й летний Ройс — пусть он и не всегда попадает в стартовый состав — по-прежнему важная фигура для «Боруссии». Прежде чем решить судьбу матча, аккуратно замкнув прострел Брандта, Марко отметился несколькими опасными ударами. Так, в первом тайме он исполнил классный штрафной, который не завершился взятием ворот лишь благодаря отлично сыгравшему вратарю «Вольфсбурга». Когда же Ройс отправил мяч в сетку, он сравнялся с Юппом Хайнкесом — оба открывали счет в бундеслиге по 62 раза. Правда, впереди этого тандема еще четыре игрока, включая Левандовски. А лидируют два знаменитых снайпера — Герд Мюллер и Клаус Фишер, у которых по 86 таких голов.

В воскресенье догнать «Баварию» по набранным очкам может «Байер», а пока тройку лидеров замыкает «Лейпциг». «Быки» одержали непростую победу в Менхенгладбахе, а лучший снайпер в истории клуба Вернер оказался идеальным джокером. Марко Розе выпустил его на поле на 70-й минуте, и пять минут спустя Тимо отличился после передачи Чави Симонса. Это первый успех не забивавшего с апреля Вернера в текущем сезоне.

Статистика дня

1-й раз в истории бундеслиги после пяти туров нет побед сразу у пяти команд.

1-м футболистом, забившим в голландском чемпионате двузначное число мячей за ПСВ, «Фейеноорд» и АЗ, стал бывший спартаковец Тил.

10 национальностей были представлены в стартовом составе «МЮ». Прошлый раз такое же разнообразие в АПЛ в 2013 году продемонстрировал «Ньюкасл». Но англичанам далеко до бельгийского «Шарлеруа», который сегодня в 29-й раз выставил состав из представителей одиннадцати стран.

36 лет и 145 дней — возраст защитника «Униона» Бонуччи. Итальянский ветеран стал самым «пожилым» дебютантом бундеслиги за последние 20 лет.

250 мячей в лигах топ-5 забил нападающий «Лацио» Иммобиле. Это первый итальянец, достигший данной отметки за последние одиннадцать сезонов. Кроме Чиро этот барьер преодолели Месси, Криштиану Роналду, Левандовски, Луис Суарес, Бензема, Кейн и Салах.