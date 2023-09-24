Левандовски установил рекорд «Барселоны» XXI века

В этом сезоне поляк уже забил 3 гола в 5 матчах. В прошлом — он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (23 гола в 34 играх).

Вчера завершился матч 6-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Сельта». Гости открыли счёт в матче на 19-й минуте благодаря голу нападающего Йёргена Ларсена. На 76-й минуте они увеличили преимущество усилиями форварда Анастасиоса Дувикаса. Однако уже через пять минут Роберт Левандовский отыграл один мяч. На 86-й минуте поляк оформил дубль. Спустя ещё три минуты защитник сине-гранатовых Жоау Канселу впервые вывел свою команду вперёд. Матч так и завершился — 3:2 в пользу хозяев.