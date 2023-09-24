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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Левандовски установил рекорд «Барселоны» XXI века

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился 35 голами в первых 50 матчах за клуб.

Барселона
СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Это лучший результат среди игроков каталонцев в нынешнем веке.

На втором месте камерунец Самуэль Это’О, у которого 33 гола за 50 матчей.

В этом сезоне поляк уже забил 3 гола в 5 матчах. В прошлом — он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (23 гола в 34 играх).

Вчера завершился матч 6-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Сельта». Гости открыли счёт в матче на 19-й минуте благодаря голу нападающего Йёргена Ларсена. На 76-й минуте они увеличили преимущество усилиями форварда Анастасиоса Дувикаса. Однако уже через пять минут Роберт Левандовский отыграл один мяч. На 86-й минуте поляк оформил дубль. Спустя ещё три минуты защитник сине-гранатовых Жоау Канселу впервые вывел свою команду вперёд. Матч так и завершился — 3:2 в пользу хозяев.

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3:2
Первый тайм: 0:1
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