Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:05
Монпелье
Ренн
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано
Вильярреал
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Локомотив
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Хайденхайм
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Борнмут
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Астон Вилла
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гавр
Клермон Фут
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Тулуза
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Кальяри
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
18:30
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Гранада
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Хетафе
43
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Оренбург
31
Футбол. Зарубежный
14:00
Метц
Страсбур
01
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
13:30
Эмполи
Интер
01
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
13:30
Эмполи
Интер
01
23.09
Лацио
Монца
11
23.09
Сассуоло
Ювентус
42
23.09
Милан
Верона
10
22.09
Лечче
Дженоа
10
22.09
Салернитана
Фрозиноне
11
18.09
Верона
Болонья
00
18.09
Салернитана
Торино
03
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» с минимальным счётом обыграл «Эмполи» в матче Серии А

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и миланский «Интер».

Эмполи
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. «Интер» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче забил защитник «Интера» Федерико Димарко, который отличился на 51-й минуте. Хозяева одержали пятую победу подряд в сезоне итальянской Серии А. Для «Эмполи» это пятое поражение подряд — команда не набрала ни одного очка.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда Симоне Индзаги набрала 15 очков после пяти матчей. «Эмполи» (0) находится на последней, 20-й строчке.

Читайте также
Эмполи
0:1
Первый тайм: 0:0
Интер
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия возвращается в мировой спорт. Истерики соперников это остановят
Не Загитова главный кринж контрольных прокатов, её соведущий был ещё хуже!
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь