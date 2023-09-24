«Интер» с минимальным счётом обыграл «Эмполи» в матче Серии А

Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. «Интер» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче забил защитник «Интера» Федерико Димарко, который отличился на 51-й минуте. Хозяева одержали пятую победу подряд в сезоне итальянской Серии А. Для «Эмполи» это пятое поражение подряд — команда не набрала ни одного очка.