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17:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неймар потребовал уволить главного тренера «Аль-Хиляля» Жорже Жезуша

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар потребовал отправить в отставку главного тренера команды Жорже Жезуша, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: AFP 2023

По данным источника, после матча 1-го тура групповой стадии Азиатской лиги чемпионов против узбекского «Навбахора» (1:1) у 31-летнего бразильца произошел конфликт со специалистом.

В раздевалке Жезуш раскритиковал футболиста за поведение во время игры — в одном из эпизодов тот толкнул соперника и ударил в него мячом после того, как он упал. Неймару не понравилось поведение тренера, форвард обратился к руководству клуба с требованием уволить 69-летнего португальца.

Отмечается, что у Жезуша уже произошла встреча с руководством команды, которое предупредило его о возможной отставке в случае, если результаты в ближайшее время не улучшатся.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в августе 2023 года. Он провел за команду из Саудовской Аравии 3 матча и сделал 2 результативные передачи.

Жорже Жезуш возглавляет «Аль-Хиляль» с июля 2023 года. Под его руководством команда одержала 5 побед и 3 раза сыграла вничью.

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