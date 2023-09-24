Сенсацией завершился матч участника еврокубоков в КПЛ
ФК «Тобол» сыграл вничью с талдыкурганским «Жетысу» в 23-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
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ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
ФК «Тобол» сыграл вничью с талдыкурганским «Жетысу» в 23-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Костанае. На 34-й минуте полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков с пенальти открыл счет в матче. Однако в концовке первого тайма сербский нападающий «Жетысу» Анес Русевич восстановил статус-кво. Во втором тайме удача улыбнулась полузащитнику хозяев Нурболу Нурбергену, который точным ударом на 53-й минуте принес своей команде важную выездную победу.
После этого «Жетысу» набрал 28 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Тобол» остался на восьмой строчке.