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17:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» в домашнем матче

«Реал Сосьедад» на своем стадионе обыграл «Хетафе» в матче 6-го тура ла лиги — 4:3.

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Победу хозяевам принесли голы Такэфуса Кубо, Брайса Мендеса и дубль Микеля Ойярсабаля. У гостей отличились Карлес Аленья, Борха Майораль и Хуанми Латаса.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил игру из-за болезни.

Бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании (9 очков). «Хетафе» идет на 11-й строчке (7 очков).

Реал Сосьедад
4:3
Первый тайм: 1:2
Хетафе
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