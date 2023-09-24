«Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» в домашнем матче

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Победу хозяевам принесли голы Такэфуса Кубо, Брайса Мендеса и дубль Микеля Ойярсабаля. У гостей отличились Карлес Аленья, Борха Майораль и Хуанми Латаса.