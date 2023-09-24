«Астана» обыграла на выезде «Ордабасы» и вернулась в чемпионскую гонку

На 41-ой минуте Аслан Дарабаев вывел гостей вперед, а спустя треть часа 18-летний Нурали Жаксылыков забил свой дебютный матч в КПЛ за «Астану». В концовке встречи Максим Федин с пенальти забил гол престижа за «Ордабасы» — 1:2.

После этой победы «Астана» набрала 46 очков и поднялась на второе место. При этом лидер таблицы «Ордабасы» опережает столичный клуб на три балла.