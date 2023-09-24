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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» обыграла на выезде «Ордабасы» и вернулась в чемпионскую гонку

ФК «Астана» одержала выездную победу над «Ордабасы» в 23-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Астана
ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

Встреча команд прошла в Шымкенте.

На 41-ой минуте Аслан Дарабаев вывел гостей вперед, а спустя треть часа 18-летний Нурали Жаксылыков забил свой дебютный матч в КПЛ за «Астану». В концовке встречи Максим Федин с пенальти забил гол престижа за «Ордабасы» — 1:2.

После этой победы «Астана» набрала 46 очков и поднялась на второе место. При этом лидер таблицы «Ордабасы» опережает столичный клуб на три балла.

Ордабасы
1:2
Первый тайм: 0:0
Астана
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