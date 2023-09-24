Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Гранада
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
ЦСКА
20
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
Урал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
03
Футбол. Зарубежный
перерыв
Айнтрахт Ф
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Ренн
00
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Вильярреал
11
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Реал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Локомотив
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Хайденхайм
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Борнмут
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Челси
Астон Вилла
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Клермон Фут
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Ланс
Тулуза
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Кальяри
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Фиорентина
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Хетафе
43
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Оренбург
31
Футбол. Зарубежный
14:00
Метц
Страсбур
01
Футбол. Зарубежный
13:30
Эмполи
Интер
01
Все события
Фоторепортажи
13Матч Кубка России в сухом доке на Баренцевом море. Как это было
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
18:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщики «Аякса» сорвали матч с «Фейенордом»

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Матч шестого тура чемпионата Нидерландов по футболу между «Аяксом» и «Фейенордом» был прерван из-за беспорядков, сообщает De Telegraaf.

Аякс
Фейеноорд
Наверх

Сообщается, что матч в Амстердаме был остановлен на 55-й минуте при счете 3:0 в пользу «Фейенорда» после того, как фанаты «Аякса» забросали поле пиротехникой.

Беспорядки продолжились за пределами стадиона. Полиция применила слезоточивый газ.

«Аякс» до матча с «Фейенордом» занимал 13-е место в турнирной таблице, набрав в четырех играх пять очков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Символ надежды, которой уже нет'. Душераздирающее выступление Туктамышевой
Красоты — на сто, вульгарности — ноль. Валиева открылась в новом стиле
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь