Болельщики «Аякса» сорвали матч с «Фейенордом»
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Матч шестого тура чемпионата Нидерландов по футболу между «Аяксом» и «Фейенордом» был прерван из-за беспорядков, сообщает De Telegraaf.
Аякс
Фейеноорд
Сообщается, что матч в Амстердаме был остановлен на 55-й минуте при счете 3:0 в пользу «Фейенорда» после того, как фанаты «Аякса» забросали поле пиротехникой.
Беспорядки продолжились за пределами стадиона. Полиция применила слезоточивый газ.
«Аякс» до матча с «Фейенордом» занимал 13-е место в турнирной таблице, набрав в четырех играх пять очков.