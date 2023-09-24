Футболисты «Славии» поднялись на третье место в чемпионате Беларуси
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Славии» поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Славии» поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Мозыре подопечные Ивана Биончика переиграли «Ислочь» из Минского района со счетом 2:1. Все мячи были забиты в течение пяти минут в середине второго тайма: сначала Кирилл Сидоренко вывел хозяев вперед, потом Дмитрий Латыхов выровнял положение, а вскоре нападающий мозырян Алексей Антилевский забил победный мяч.
В другом сегодняшнем матче «Нафтан» в Новополоцке выигрывал у футболистов «Сморгони» 2:0, но гости не сдались и в итоге добились ничьей — 2:2.
Вчера лидеры первенства футболисты минского «Динамо» одержали четвертую победу подряд, разгромив в Солигорске местный «Шахтер» — 4:0. Один из мячей забил Владислав Морозов, который с 13 голами возглавил бомбардирскую гонку. Идущий вторым гродненский «Неман» у себя дома добыл волевую викторию над брестским «Динамо» со счетом 3:1. Борисовский БАТЭ выиграл пятый поединок кряду, победив на своей арене бобруйскую «Белшину» — 2:1. Футболисты «Гомеля» взяли верх над гостями из ФК «Минск» — 2:0, а «Слуцк» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» разошлись миром — 0:0. Столичный «Энергетик-БГУ» пропускал 22-й тур.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 48 очков (20 матчей), «Неман» — 42 (19), «Славия» — 35 (21), «Торпедо-БелАЗ» — 34 (20), БАТЭ — 31 (17).
На следующей неделе состоятся два перенесенных поединка с участием белорусских представителей в еврокубковых турнирах: 26 сентября БАТЭ примет «Гомель», а 27 сентября «Неман» сыграет в гостях у «Шахтера».