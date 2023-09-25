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00:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Пари Сен-Жермен» разгромил Марсель в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» разгромил «Марсель» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу.

ПСЖ
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба "ПСЖ"

Встреча в Париже завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Ашраф Хакими (8-я минута), Рандаль Коло-Муани (37), для которого этот гол стал дебютным в составе клуба, и Гонсалу Рамуш (47, 89). На 32-й минуте из-за травмы был заменен форвард парижан Килиан Мбаппе.

«Пари Сен-Жермен» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 11 очков. «Марсель» с 9 очками идет на седьмой строчке. В следующем туре парижане 30 сентября на выезде сыграют против «Клермона», команда из Марселя в тот же день в гостях встретится с «Монако».

В другом матче «Монпелье» дома сыграл вничью с «Ренном» со счетом 0:0.

ПСЖ
4:0
Первый тайм: 2:0
Марсель
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