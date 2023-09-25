«Пари Сен-Жермен» разгромил Марсель в матче чемпионата Франции

Встреча в Париже завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Ашраф Хакими (8-я минута), Рандаль Коло-Муани (37), для которого этот гол стал дебютным в составе клуба, и Гонсалу Рамуш (47, 89). На 32-й минуте из-за травмы был заменен форвард парижан Килиан Мбаппе.

«Пари Сен-Жермен» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 11 очков. «Марсель» с 9 очками идет на седьмой строчке. В следующем туре парижане 30 сентября на выезде сыграют против «Клермона», команда из Марселя в тот же день в гостях встретится с «Монако».