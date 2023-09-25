Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Факел
Рубин
Футбол. Зарубежный
24.09
Атлетико
Реал
31
Футбол. Зарубежный
24.09
ПСЖ
Марсель
40
Футбол. Зарубежный
24.09
Торино
Рома
11
Футбол. Зарубежный
24.09
Лас-Пальмас
Гранада
10
Футбол. Зарубежный
24.09
Бетис
Кадис
11
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
24.09
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
08
24.09
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
22
24.09
Брайтон
Борнмут
31
24.09
Челси
Астон Вилла
01
24.09
Ливерпуль
Вест Хэм
31
23.09
Бернли
Манчестер Юнайтед
01
23.09
Брентфорд
Эвертон
13
23.09
Кристал Пэлас
Фулхэм
00
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мадрид сегодня красно-белый, «ПСЖ» выиграл класико после травмы Мбаппе, фанаты «Аякса» сорвали игру

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Челси
Ливерпуль
Вест Хэм
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Атлетико
Реал
Реал Сосьедад
Хетафе
Интер
Наполи
Байер
ПСЖ
Марсель
Гавр
Аякс
ФейеноордЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

Англия: «Ливерпуль» в огне, «Челси» тонет

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 6, 24.09.2023, 16:00

Ливерпуль3Вест Хэм1

После ничьей с «Челси» на старте сезона «Ливерпуль» с учетом всех турниров выиграл шестой матч подряд, а беспроигрышная серия в АПЛ достигла 17 матчей (+12=5). Можно сказать, красные на классе дожали во втором тайме крепкий «Вест Хэм». Лондонцев оставили без мяча, а Нуньес, испортив идеальный пас Салаха и промахнувшись из центра штрафной, забил более крутой гол. Уругваец рванул за спины защитникам под заброс Мак Аллистера и с лета эффектно отправил мяч в угол. А уже контрольным выстрелом стал гол Диогу Жоты. Португалец умеет оказываться в нужное время в нужном месте, и в этой игре после выхода на замену при подаче углового воспользовался скидкой ван Дейка. Можно добавить, что у главного тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса комплекс грандов. Он провел 72 матча в гостях у «Арсенала», «Челси», «Ливерпуля» и «МЮ», не одержав ни одной победы (=21−51).

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 6, 24.09.2023, 16:00

Челси0Астон Вилла1

Падение «Челси» продолжается. Это молодая и талантливая команда, но ей просто не по зубам такие крепкие коллективы, как нынешняя «Астон Вилла». Тем более, когда ты даешь сопернику фору, как случилось на 58-й минуте после удаления Гюсто. У Маурисио Почеттино, конечно, есть и опытные мастера, но все же показательно, что он выпускает из резерва Угочукву, Бройю и Палмера. В свою очередь Унаи Эмери может позволить себе такую роскошь, как использовать в роли джокеров Тилеманса и Бэйли, а также дать отдохнуть ярко начавшему сезон колумбийскому таланту Дурану. Благо, в атаке есть Уоткинс. Один из лучших снайперов прошлого чемпионата до сегодняшнего дня отличался только в Лиге конференций, но на «Стэмфорд Бридж» ему удалось прервать растянувшуюся на месяц голевую засуху. «Вилла» рядом с группой лидеров, а «Челси», не забив в трех последних матчах, ближе к зоне вылета с единственной победой.

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 6, 24.09.2023, 18:30

Шеффилд Юнайтед0Ньюкасл Юнайтед8

В последнее время только и разговоров было о том, что «Ньюкаслу» не хватит сил играть на два фронта. Однако Эдди Хау после серии из трех поражений выдал такой же отрезок без пропущенных мячей, а в Шеффилде «сороки» забили все, что можно. При этом по ходу игры гости трижды обновили рекорд АПЛ, так как прежде в одной встрече забивали не более пяти игроков одной команды. А тут — сразу восемь! Кого по такой игре назвать лучшим? Наверное, Триппьера, который сделал ассистентский хет-трик, причем всякий раз его передачи завершали ударами со «второго этажа». Что до «Шеффилда», который выполнил роль декорации на чужом спектакле, то он впервые в своей истории — за 4998 матчей чемпионатов — проиграл с разницей в восемь мячей. Воскресное унижение «клинков» — худший результат с ноября 1933 года, когда случились 3:10 от «Мидлсбро».

Испания: первое поражение «Реала»

Футбол

Испания 2023/2024
Тур 6, 24.09.2023, 22:00

Атлетико3Реал1

Главный матч выходных начался по сценарию «Атлетико». Близнецами первые голы «матрасников» не назовешь, но определенное сходство имелось. Подача шла с левого фланга, а далее следовали идеальные удары головой в исполнении Мораты и Гризманна. «Реал» толком не было видно, и это еще Кепа спас от третьего мяча, вытянув сложнейший удар из центра штрафной. Однако воля «Королевского клуба» — это что-то особенное. Одно движение Крооса, на которое купился Льоренте, и после неотразимого удара под ближнюю штангу хозяева на какое-то время поплыли.

Это очень напоминало игру Лиги чемпионов с «Лацио», где команда Диего Симеоне полностью доминировала, а в итоге прижалась к своим воротам и пропустила от голкипера Проведеля. Только за одного битого двух небитых дают, и наученные горьким опытом красно-белые дотерпели до перерыва. Не без доли везения, так как второй гол «Реала» не засчитали из-за офсайда в начальной стадии атаки, но главное — результат. А когда начался второй тайм, никто толком не успел оценить замену Модрича на форварда Хоселу, так как Мората оформил дубль.

Отрыв снова вырос до двух мячей, и Карло Анчелотти стало окончательно понятно, где у его команды самые уязвимые места. Три голевых подачи с одного фланга — это кошмар. А одновременная замена обоих крайних защитников — в своем роде уникальный случай. Однако это уже ничего не могло изменить. Есть первое в сезоне поражение «Реала», символом бессилия которого стал грубый и ничем не оправданный фол Беллингема в центре поля на последних минутах.

Футбол

Испания 2023/2024
Тур 6, 24.09.2023, 15:00

Реал Сосьедад4Хетафе3

У Арсена Захаряна были отличные шансы проявить себя, так как в интенсивном графике Иманоль Альгуасиль начал активно ротировать состав. В воскресенье в центре полузащиты басков сыграли молодые Турриентес и Урко Гонсалес, а российский легионер из-за болезни наблюдал за игрой со стороны. В итоге ошибка игравшего в опорной зоне Гонсалеса обернулась неприятностями в виде результативной подачи покинувшего Сан-Себастьян летом Диего Рико на Аленья.

Так хозяева лишились преимущества, добытого благодаря уже привычному быстрому голу Кубо. Казалось, игра под их контролем, но все перевернулось в считанные минуты. Вслед за первым голом «Хетафе» получил право на пенальти и ушел на перерыв, лидируя в счете. Хозяевам пришлось бросить в бой лидеров, и это сработало. Оформивший в итоге дубль Ойярсабаль реализовал 11-метровый, а заработавший его Мендес пять минут спустя наказал Сорию за грубейшую ошибку при вбросе аута. Переломив игру, «Сосьедад» своего уже не упустил.

Италия: образцовый «Интер» и неэффективный «Наполи»

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 5, 24.09.2023, 13:30

Эмполи0Интер1

«Эмполи» после 0:7 в Риме уперся в игре с «Интером». Хотя нули на табло по итогам первого тайма — не только заслуга хозяев, но и вина миланцев, напоминавших пресловутых академиках с тросточками. Однако в перерыве Симоне Индзаги встряхнул свою команду, и с началом второго тайма она переключила скорости. Один опасный удар привел к назначению углового, а после его подачи вылетевший из штрафной мяч фантастическим по силе и точности выстрелом в «девятку» отправил Димарко. Впрочем, назвать победу выигравшего все пять матчей «Интера» простой нельзя: Зоммеру пришлось спасать после штрафного Раноккии.

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 5, 24.09.2023, 19:00

Болонья0Наполи0

«Наполи» после ухода Лучано Спаллетти не тот. Вроде бы все делает правильно, доминирует, а результата нет. Вот и в Болонье все начиналось очень бодро, и в одной из первых атак с завершающим ударом Осимхена хозяев спасла штанга. После такого часто думаешь, что рано или поздно соперник дрогнет. И ведь должен был! Во втором тайме прострел Кварацхелии завершился попаданием в руку и назначением пенальти. Вот он — убойный шанс! Только Осимхен пустил мяч мимо ворот, а большего чемпион не добился. Дух и умение дожимать соперника словно остались в прошлом сезоне, а восемь очков после пяти туров — худший старт «Наполи» за восемь лет.

Германия: Бонифас в ритме Холанна

Футбол

Германия 2023/2024
Тур 5, 24.09.2023, 16:30

Байер4Хайденхайм1

Великолепный «Байер», как и ожидалось, догнал «Баварию» и уступает ей лидерство только по разности мячей. Игра леверкузенцев под началом Хаби Алонсо давно не откровение. Как и умение клуба со вкусом подбирать новичков. Но все равно не может не производить впечатление яркий старт нигерийца Бонифаса. Он, конечно, выделялся и в «Буде-Глимт», и в бельгийском «Юнионе», только бундеслига — совсем другой уровень.

Тем не менее, форвард идет по графику Холанна, в своих первых пяти матчах в Германии трижды забив не менее двух мячей. В воскресенье талант Бонифаса можно было оценить, когда он открыл счет, круто развернув защитника. А еще нельзя не отметить диспетчерские качества Паласиоса. Пас аргентинца из центра поля на автора победного гола Хофманна — блюдо для футбольных гурманов.

Франция: без шансов для «Марселя»

Футбол

Франция 2023/2024
Тур 6, 24.09.2023, 21:45

ПСЖ4Марсель0

Когда в прошлом туре «ПСЖ» дома проиграл «Ницце», пропустив при этом три мяча, реакция Луиса Энрике была показательной. Испанец не увидел в этом ничего катастрофичного, и дальнейшие события доказали его правоту. Сначала 2:0 в Лиге чемпионов против «Боруссии». Теперь — разгром «Марселя» во французском классико.

Соперник, конечно, может сказать, что где-то ему не повезло. Как в случае со вторым голом, когда мяч от штанги отлетел в спину вратаря, и на отскоке первым оказался Коло Муани. Только этот момент никак не противоречил логике игры, которая шла под диктовку чемпиона. Да и какие могли быть шансы у кризисных марсельцев, чье руководство после встречи с недовольными фанатами приостановило исполнение своих обязанностей, а Марселино Тораль покинул пост главного тренера?

Веселые 3:3 в гостевом матче Лиги Европы с кризисным «Аяксом» — не показатель. В Амстердаме все еще хуже. А то, какой запас прочности и глубина состава имеются у «ПСЖ», увидели все. Травмировался покинувший поле уже на 32-й минуте Мбаппе? Ничего страшного! Без своей звезды парижане отличились трижды, а два мяча оказались на счету Гонсалу Рамуша, который и сменил Килиана.

Футбол

Франция 2023/2024
Тур 6, 24.09.2023, 16:00

Гавр2Клермон Фут1

Далер Кузяев привычно вышел в стартовом составе «Гавра», а его команда добилась победы над «Клермоном». Казалось, результат был сделан в дебюте, когда Казимир со своего правого фланга организовал голы Аллиуи и огорчившего свою бывшую команду Байо. Однако, пропустив в концовке первого тайма, «небесные» получили нервную вторую половину. Забить никак не удавалось, а соперник прибавлял. В концовке «стенка» приняла на себя очень опасный штрафной, отстояв третью победу «Гавра» в последних четырех турах. А бывшие спартаковцы Кофрие и Николсон гостям не помогли — «Клермон» на дне таблицы с одним очком в шести матчах.

Нидерланды: унижение «Аякса»

Центральный матч тура между «Аяксом» и «Фейеноордом» не доигран. Весной фанаты роттердамцев едва не сорвали кубковую игру, разбив посторонним предметом голову Классена. Теперь дебош устроили поклонники красно-белых. После файер-шоу и метаний шашек на поле, арбитр увел команды в раздевалку на 55-й минуте. Ну, а фанаты еще и немножко погромили внутренние объекты на арене имени Йохана Кройфа.

Причина — в катастрофических результатах команды, которая выиграла только один матч и сейчас занимает 13-е место. Состав «Аякса» настолько слаб, что «Фейеноорд» забил ему три безответных мяча к перерыву. Но чего хотел клуб, набрав пусть и талантливых, но молодых игроков, а потеряв только этим летом Классена, Тадича, Тимбера, Альвареса, Кудуса, Басси, Санчеса и Вейндала?! Первая реакция уже последовала — вечером клуб уволил спортивного директора Свена Мислинтанта, который занял свой пост только летом. И, похоже, на этом поиск виновных не закончится.

Статистика дня

46 лет «Аякс» не уступал к перерыву три мяча на своем поле, однако в воскресенье амстердамцы провалились в игре с «Фейеноордом».

50 мячей в лигах топ-5 забил полузащитник «Аталанты» Пашалич. Бывший спартаковец отличается за бергамасков в шести последних сезонах.

150 мячей забил за «Тоттенхэм» Сон Хын Мин.

Автор: Андрей Кузичев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бакаев ушел из «Зенита». ОАЭ — отличный выбор. Для забвения
«Краснодар» по-прежнему без поражений, провал «Локомотива», четвертая отставка в РПЛ. Рабинер — о топ-событиях тура
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь