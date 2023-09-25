«Состояние очень тяжелое, врачи борются». Экс-игрок сборной Украины Милевский госпитализирован из-за алкоголя

«Слава Богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются», — рассказал Алиев в соцсетях.

«Я реально не знаю, что тут сказать. Я ведь не могу приехать к нему и взять его в наручники. Здесь нужно его желание. Помочь Артему хочу не только я. Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Что я могу сделать в этой ситуации?» — признавался еще несколько дней назад Селезнев.