Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Факел
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
24.09
Торино
Рома
11
Футбол. Зарубежный
24.09
ПСЖ
Марсель
40
Футбол. Зарубежный
24.09
Атлетико
Реал
31
Футбол. Зарубежный
26.09
Севилья
Альмерия
Футбол. Зарубежный
26.09
Ювентус
Лечче
Все события
Футбол. Украина. Премьер-лига. Последние результаты
2021
Динамо К
Заря Лг
11
2021
Черноморец Од
Металлист 1925
21
2021
Колос К
Минай
21
2021
Александрия
Шахтер
12
2021
Верес
Рух
11
2021
Львов
Ворскла
11
2021
Ингулец
Десна
21
2021
Мариуполь
Днепр-1
03
Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
19:49 (мск), источник: Sport24

«Состояние очень тяжелое, врачи борются». Экс-игрок сборной Украины Милевский госпитализирован из-за алкоголя

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский попал в больницу из-за проблем с алкоголем. О госпитализации сообщил его экс-партнер по команде Александр Алиев.

Украина
Наверх
Источник: dynamo-brest.by

«Слава Богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются», — рассказал Алиев в соцсетях.

В последнее время 38-летний Милевский все чаще стал появляться в соцсетях в состоянии опьянения. О проблемах спортсмена, в частности, говорил экс-игрок сборной Украины Евгений Селезнев.

«Я реально не знаю, что тут сказать. Я ведь не могу приехать к нему и взять его в наручники. Здесь нужно его желание. Помочь Артему хочу не только я. Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Что я могу сделать в этой ситуации?» — признавался еще несколько дней назад Селезнев.

Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Форвард выступал за брестское «Динамо», «Хайдук», а также «Тосно».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русская модель снялась в откровенной фотосессии и рассказала, как она заработала свой первый миллион
Инстасамка сделала очень откровенное признание по поводу интима: «Не могу остановиться»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь