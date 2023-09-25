Голевая передача Кокорина не помогла «Арису» одержать победу над «Омонией»

На 65-й минуте на замену вышел российский форвард Александр Кокорин и вскоре стал автором голевой передачи все тому же Стемпиньски. Впрочем, команда из Лимасола не удержала преимущество — уже в компенсированное время Семеду забил гол, оформив дубль.