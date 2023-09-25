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21:30 (мск), источник: Sport24

Голевая передача Кокорина не помогла «Арису» одержать победу над «Омонией»

Футболисты «Ариса» и «Омонии» сыграли вничью в 5-м туре чемпионата Кипра. Встреча, прошедшая в понедельник в Никосии, завершилась со счетом 2:2.

Арис Л
Омония
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Источник: arisfc.com

Хозяева вышли вперед благодаря голу Вилли Семеду на 32-й минуте. До конца тайма «Арис» отыгрался усилиями Мариуша Стемпиньски.

На 65-й минуте на замену вышел российский форвард Александр Кокорин и вскоре стал автором голевой передачи все тому же Стемпиньски. Впрочем, команда из Лимасола не удержала преимущество — уже в компенсированное время Семеду забил гол, оформив дубль.

«Арис» набрал 11 очков и занял промежуточное первое место в таблице. Команду еще может опередить «Пафос», у которого 10 очков и матч в запасе.

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